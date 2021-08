Novinári žiadajú Kremeľ o ukončenie kampane proti nezávislým médiám

Moskva 27. augusta (TASR) - Viaceré ruské médiá zverejnili v piatok spoločný otvorený list adresovaný ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a iným vysokopostaveným predstaviteľom, v ktorom žiadajú ukončenie "štátnej kampane" proti nezávislej žurnalistike. Informovala o tom agentúra AFP.



Signatári listu okrem iného protestovali proti označovaniu médií a novinárov za "zahraničných agentov", čo ich núti vykonávať zdĺhavé administratívne úkony a používať toto označenie pri všetkých svojich výstupoch.



List podpísali napríklad zástupcovia spravodajského servera Meduza a televíznej stanice Dožď, ktoré boli tento rok označené za zahraničných agentov, ako aj ruská pobočka časopisu Forbes a približne poltucta ďalších médií pôsobiach v Rusku.



"My, novinári a redaktori ruských a ruskojazyčných médií, požadujeme okamžité ukončenie štátnej kampane proti nezávislej tlači," uvádza sa v otvorenom liste. Označovanie mediálnych organizácií za "zahraničných agentov" je podľa signatárov listu v priamom rozpore s ústavou Ruskej federácie, s jej mediálnymi zákonmi aj s princípmi slobody prejavu.



Toto označenie buď priamo vedie k zrušeniu postihnutých médií, alebo vytvára "diskriminačné podmienky", ktoré sťažujú prácu novinárov, pokračuje list.



Kremeľ požiadavky uvedené vo výzve odmietol, pričom označovanie médií za zahraničných agentov označil za opodstatnené a potrebné. "Mimovládne organizácie a novinárov totiž často využívajú" iné štáty na zásahy "do záležitostí našej krajiny," povedal novinárom Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Zároveň však uznal, že spôsob, akým je predmetný zákon uplatňovaný, "by mal byť predmetom diskusie".



Médiá, ktoré dostanú "nálepku" zahraničného agenta sú nielen prísnejšie preverované a sledované úradmi, ale hanlivý charakter takéhoto označenia oslabuje aj ich dôveryhodnosť a znižuje jeho príjmy z reklamy.



Ruské orgány v júli označili za "neželanú organizáciu" investigatívne médium Projekt, čím mu v podstate zakázali pôsobenie v Rusku pod hrozbou pokút a väzenia. Zablokovali aj webové stránky dvoch médií a jednej ľudskoprávnej organizácie, ktoré sú napojené na exilového kritika Kremľa Michaila Chodorkovského.



Kontroverzný zákon o zahraničných agentoch bol v Rusku prijatý v roku 2012, pričom pôvodne sa vzťahoval len na mimovládne organizácie financované zo zahraničia, predovšetkým na skupiny monitorujúce dodržiavanie ľudských práv. V roku 2017 bol zákon rozšírený aj do oblasti médií. Stalo sa tak po tom, ako bola za zahraničného agenta v USA vyhlásená ruská, štátom kontrolovaná televízia RT.