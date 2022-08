Novinárka Ovsiannikovová musí zaplatiť ďalšiu pokutu, rozhodol súd

Moskva 8. augusta (TASR) - Moskovský súd nariadil v pondelok novinárke Marine Ovsiannikovovej, ktorá odsúdila ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine, aby zaplatila ďalšiu pokutu za diskreditáciu ruskej armády. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Moskovský súd jej najnovšie nariadil zaplatiť pokutu vo výške 40.000 rubľov (takmer 700 eur). Ovsiannikovová sa stala známou po tom, čo v marci v živom vysielaní ruskej štátnej televízie protestovala proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Po tomto incidente bola nakrátko zadržaná a následne prepustená s pokutou.



Ovsiannikovová strávila po prepustení nejaký čas v zahraničí, kde krátko pracovala aj pre nemecký denník Die Welt. Začiatkom júla však oznámila, že sa vracia do Ruska, aby vyriešila spor o opatrovníctvo svojich detí. Túto matku dvoch detí ruské úrady nakrátko zadržali aj v júli, pripomína AFP.



Iný súd minulý týždeň 44-ročnej novinárke nariadil, aby za diskreditáciu ruskej armády zaplatila pokutu vo výške 50.000 rubľov (okolo 800 eur).



Jej právnik Dmitrij Zachvatov v pondelok uviedol, že najnovšiu pokutu dostala za príspevok na Facebooku a nevylúčil, že by v budúcnosti mohla čeliť aj trestnému stíhaniu.



Ovsiannikovová, ktorá pre ruskú televíziu pracovala 19 rokov, v súčasnosti nemá stále zamestnanie a spolupracuje ako novinárka na voľnej nohe so zahraničnými médiami.