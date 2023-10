Novinárka Slobodnej Európy Kurmaševová zostane vo väzbe do 5. decembra

Kazaň 23. októbra (TASR) - Americko-ruská novinárka Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) Alsu Kurmaševová zostane vo väzbe minimálne do 5. decembra. Rozhodol o tom v pondelok súd v meste Kazaň v strednom Rusku, informuje agentúra AFP.



Kurmaševová, ktorá pracuje pre portál Slobodnej Európy v tatárskom a baškirskom jazyku, bola zadržaná 18. októbra. Obvinili ju z toho, že si nesplnila zákonom stanovenú povinnosť a nezaregistrovala sa ako tzv. zahraničný agent a že zbierala informácie o ruskej armáde. Hrozí jej až päť rokov väzenia.



Najskôr ju oficiálne vzali do väzby len na niekoľko dní. V pondelok však súd v Kazani, administratívnom centre Tatárska, rozhodol, že vo väzbe z "preventívnych dôvodov zostane do 5. decembra.



Rádio Slobodná Európa reagovalo na pondelkové rozhodnutie súdu výzvou na jej "okamžité prepustenie".



Alsu Kurmaševová je druhou americkou novinárkou, ktorú zadržali v Rusku od začiatku tohto roka. Podľa amerického rezortu diplomacie ide zrejme o "ďalší prípad zastrašovania amerických občanov zo strany ruskej vlády".



Kremeľ v piatok odmietol tvrdenia, že prenasleduje amerických občanov. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova v Rusku prijímajú opatrenia len voči americkým občanom porušujúcim zákon.



Koncom marca tohto roka zadržali v ruskom Jekaterinburgu amerického novinára Evana Gershkovicha z denníka Wall Street Journal (WSJ) a obvinili ho zo špionáže. Hrozí mu až 20 rokov väzenia.



Subjekty financované zo zahraničia a osoby v nich pôsobiace sú v Rusku povinné zaregistrovať sa na ministerstve spravodlivosti ako "zahraniční agenti" a toto označenie musia aj sami navonok uvádzať. Do problémov s ruskými úradmi sa v tejto súvislosti dostali v uplynulých rokoch rôzni kritici Kremľa, novinári či ľudskoprávni aktivisti.



Kurmaševová žije v Prahe s manželom aj dvoma deťmi. Počas pobytu v Rusku ju zadržali už v júni tohto roku, údajne pre to, že neohlásila úradom, že má aj americký cestovný doklad.