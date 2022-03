Novinárke kritizujúcej premiéra Módího zabránili odletieť do Európy

Naí Dillí 30. marca (TASR) - Významnej indickej aktivistke, novinárke a kritičke vlády indického premiéra Naréndru Módího Ráne Ajjúbovej v utorok úrady na letisku v Bombaji zabránili odletieť do Európy, kde mala hovoriť o zastrašovaní novinárov v Indii. Na sociálnej sieti Twitter to oznámila samotná Ajjúbová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ajjúbová uviedla, že pracovníci imigračného úradu na letisku ju zastavili pre údajné prebiehajúce vyšetrovanie prania špinavých peňazí a odčerpávania financií určených pre obete ochorenia COVID-19. Aktivistka uviedla, že o svojej plánovanej ceste do Európy napísala na sociálnych sieťach už dávnejšie, pričom predvolanie na výsluch jej prišlo až po tom, ako ju zastavili na letisku.



Tridsaťsedemročná aktivistka obvinenia odmietla a uviedla, že je obeťou neúnavného prenasledovania a vyhrážok zo strany krajne pravicových hinduistických skupín. Dôvodom má byť to, že informuje o rôznych problémoch, vrátane marginalizácie moslimskej menšiny v Indii, uvádza agentúra AFP.



Ajjúbová napísala v roku 2016 knihu, v ktorej obviňuje premiéra Módího zo spoluúčasti na násilnostiach v Gudžaráte v roku 2002. Vyšetrovanie tieto obvinenia nepotvrdilo.



Vo februári vyzvali experti OSN na ľudské práva indickú vládu, aby zastavila "sektárske" online útoky voči Ajjúbovej. Podporu jej v utorok vyjadrilo aj Medzinárodné novinárske centrum, podľa ktorého toto "nehorázne právne obťažovanie" musí prestať.



Indickí novinári a aktivisti sa dlhodobo sťažujú na vládu premiéra Módího, ktorá sa podľa nich snaží umlčať kritických novinárov, dodala AFP.