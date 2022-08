Novinárku Ovsiannikovovú zadržali a začali ju trestne stíhať

Moskva 10. augusta (TASR) - Ruské orgány v stredu zadržali novinárku Marinu Ovsiannikovovú a začali proti nej trestné stíhanie. Agentúre AFP to povedal právnik Dmitrij Zachvatov z organizácie na ochranu občianskych práv OVD-Info, informuje TASR.



Polícia predtým vykonala raziu v Ovsiannikovovej byte pre údajné poškodzovanie povesti ruskej armády. Podľa Zachvatova môže razia v byte súvisieť s nedávnym Ovsiannikovovej protestom v centre Moskvy, keď držala plagát s textom: "Putin je vrah, jeho vojaci fašisti".



Na základe sprísneného zákona môžu byť činy, ktoré poškodzujú dobré meno ruských ozbrojených síl, potrestané väzením až do 15 rokov. V nedávnom rozhovore pre AFP Ovsiannikovová vyjadrila nádej, že ju neumiestnia do väzby, keďže má dve deti.



Ovsiannikovová v marci ešte ako zamestnankyňa ruskej štátnej televízie v živom vysielaní ukázala protestný plagát proti vojne Ruska na Ukrajine. Jej nápis znel: "Zastavte vojnu. Neverte propagande. Tu vám klamú." Po tejto udalosti žila krátky čas v zahraničí a pracovala ako reportérka pre nemecký denník Die Welt.