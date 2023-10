Novinárky, ktoré pokrývali smrť Amíníovej, dostali väzenské tresty

Teherán 22. októbra (TASR) - Iránsky súd udelil väzenské tresty dvom iránskym novinárkam, ktoré zadržali za to, že pokrývali smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. Oznámil to v nedeľu spravodajský portál iránskej justície Mizan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Len 22-ročná Amíniová zomrela vlani v septembri vo väzbe po tom, ako ju v Teheráne zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien. Jej smrť vyvolala v Iráne rozsiahle protivládne protesty.



Novinárky Elahe Mohammadíová a Nílúfar Hámediová boli uznané za vinné zo spolupráce so Spojenými štátmi, zo sprisahania proti národnej bezpečnosti a zo šírenia propagandy proti Iránu, uvádza Mizan.



Mohammadíová dostala trest v trvaní šiestich rokov odňatia slobody za spoluprácu so Spojenými štátmi. Hámediová bola za rovnaký prečin odsúdená na sedem rokov. Obe novinárky okrem toho dostali päťročný väzenský trest za obvinenia zo sprisahania proti národnej bezpečnosti a šírenia propagandy proti Iránu, uvádza Mizan. Dodáva, že tresty si odpykajú súbežne a proti rozsudku sa môžu odvolať.



Mohammadíová bola reportérkou pre denníku Hammíhan a Hámediová fotografkou pre denník Šark. Obe ženy sú vo väzbe od vlaňajšieho septembra, pričom ich súdne procesy sa začali v máji.



K odsúdeniu novinárok prišlo po tom, čo bol v utorok na rok väzenia odsúdení právnik rodičov Amíníovej za šírenie protištátnej propagandy a za to, že o prípade hovoril so zahraničnými i miestnymi médiami.