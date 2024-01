Novinárky, ktoré pokrývali smrť Amíníovej, prepustili na kauciu

Teherán 14. januára (TASR) - Iránske úrady prepustili v nedeľu dve novinárky, ktoré strávili viac než rok vo väzení, pretože spravodajsky pokrývali úmrtie mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. Jej smrť vyvolala v Iráne rozsiahle protesty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nílúfar Hámediová a Elahe Mohammadíová boli podľa izraelských médií prepustené z väznice Evín na kauciu. Obe novinárky sa odvolali voči väzenským trestom, ktoré im udelil súd, a podľa agentúry Tasnim zostanú do rozhodnutia súdu na slobode. Podľa iránskych médií majú zakázané vycestovať do zahraničia.



Po prepustení novinárok sa na sociálnych sieťach objavili aj ich fotografie, ako sa pred väzením usmievajú a držia za ruky.



Mohammadíová bola reportérkou pre denníku Hammíhan a Hámediová fotografkou pre denník Šark. Obe ženy boli vo väzbe od septembra 2022.



Hámediová bola zadržaná necelý týždeň po smrti Amíníovej, keď navštívila nemocnicu, v ktorej sa mladá Kurda liečila a na sociálnej sieti zverejnila fotografiu jej trúchliacej rodiny.



Mohammadíovú úrady zadržali po tom, čo navštívila Amíníovej rodné mesto Saqqez v provincii Kurdistan na západe Iránu, aby tam spravodajsky pokryla jej pohreb, ktorý prerástol do protestu.



V októbri spravodajský portál iránskej justície Mizan uviedol, že obe novinárky súd uznal za vinné zo spolupráce so Spojenými štátmi, zo sprisahania proti národnej bezpečnosti a zo šírenia propagandy proti Iránu.



Mohammadíová dostala trest v trvaní šiestich rokov odňatia slobody za spoluprácu s USA. Hámediová bola za rovnaký prečin odsúdená na sedem rokov. Obe novinárky okrem toho dostali päťročné väzenské tresty za obvinenia zo sprisahania proti národnej bezpečnosti a šírenia propagandy proti Iránu. Tresty si pritom mali odpykať súbežne.



Len 22-ročná Mahsa Amíníová zomrela v septembri 2022 vo väzbe po tom, ako ju v Teheráne zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien. Jej smrť vyvolala v Iráne rozsiahle protivládne protesty.



Počas protestov boli zabité stovky ľudí vrátane desiatok príslušníkov bezpečnostných zložiek. Tisíce demonštrantov bolo tiež zadržaných a úrady ich obvinili z účasti na nepokojoch, ktoré podľa nich podnietil Západ.



Vlani v auguste iránske médiá informovali, že úrady od vypuknutia protestov zadržali alebo vypučili vyše 90 novinárov.