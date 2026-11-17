< sekcia Zahraničie
Novinárska investigatíva ukazuje sporné praktiky Deutsche Bank
Na projekte spolupracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií vrátane Le Monde, Der Spiegel a ZDF, Financial Times alebo The New York Times.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - V utorok zverejnilo medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov rozsiahlu kauzu s názvom Inside Deutsche Bank. Ukazuje zákulisie obchodných operácií ruských oligarchov aj neznáme podrobnosti o vzťahu banky s Jeffreym Epsteinom a Donaldom Trumpom.
Únik zahŕňa viac ako 15 miliónov interných dokumentov vrátane vyše deviatich miliónov e-mailov, správ, prezentácií a záznamov v kalendároch, ktoré novinári získali vďaka dvom whistleblowerom. Ich totožnosť nebola zverejnená, píše TASR podľa DPA.
Na projekte spolupracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií vrátane Le Monde, Der Spiegel a ZDF, Financial Times alebo The New York Times. Projekt koordinovala juhoafrická nezisková organizácia Barracuda Media.
Interné varovania a obavy sa často ignorovali a pokračovalo sa v problematických transakciách a nadväzovali vzťahy s novými klientmi, napísal Der Spiegel. Dokumenty okrem iného odhaľujú, ako sa banka uchádzala o priazeň ruských oligarchov a snažila sa rozšíriť svoje aktivity v Rusku tesne pred začiatkom vojny na Ukrajine.
Deutche Bank sa tiež podieľala na tzv. zrkadlovom obchodovaní (mirror trading), prostredníctvom ktorého sa v prvej polovici 10. rokov z Ruska vyviedlo a prepralo viac ako 10 miliárd dolárov.
Vynorili sa aj nové podrobnosti o dlhodobom obchodnom vzťahu banky s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, aj o obchodoch s Donaldom Trumpom. V marci 2017 banka omylom poslala daňové dokumenty súčasného prezidenta USA spolu s dokumentmi ďalších 1585 klientov účtovníkovi iného klienta.
Dokumenty naznačujú, že banka vytvárala pre bohatých klientov kontroverzné projekty daňového plánovania, a podozrivé zločinecké siete mohli cez jej kanály prevádzať peniaze. Údajne sa tiež podieľala na obchodovaní so zbraňami s problematickými štátmi a mala klientov z odvetví, ktoré poškodujú životné prostredie.
Deutsche Bank uviedla, že väčšina prípadov sa týka udalostí spred mnohých rokov a v rokoch 2019 až 2025 investovala sedem miliárd eur do posilnenia kontrolných mechanizmov.
Akcie banky po zverejnení investigatívy klesli počas obchodovania približne o šesť percent.
Únik zahŕňa viac ako 15 miliónov interných dokumentov vrátane vyše deviatich miliónov e-mailov, správ, prezentácií a záznamov v kalendároch, ktoré novinári získali vďaka dvom whistleblowerom. Ich totožnosť nebola zverejnená, píše TASR podľa DPA.
Na projekte spolupracovalo viac ako 230 novinárov z približne 50 médií vrátane Le Monde, Der Spiegel a ZDF, Financial Times alebo The New York Times. Projekt koordinovala juhoafrická nezisková organizácia Barracuda Media.
Interné varovania a obavy sa často ignorovali a pokračovalo sa v problematických transakciách a nadväzovali vzťahy s novými klientmi, napísal Der Spiegel. Dokumenty okrem iného odhaľujú, ako sa banka uchádzala o priazeň ruských oligarchov a snažila sa rozšíriť svoje aktivity v Rusku tesne pred začiatkom vojny na Ukrajine.
Deutche Bank sa tiež podieľala na tzv. zrkadlovom obchodovaní (mirror trading), prostredníctvom ktorého sa v prvej polovici 10. rokov z Ruska vyviedlo a prepralo viac ako 10 miliárd dolárov.
Vynorili sa aj nové podrobnosti o dlhodobom obchodnom vzťahu banky s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, aj o obchodoch s Donaldom Trumpom. V marci 2017 banka omylom poslala daňové dokumenty súčasného prezidenta USA spolu s dokumentmi ďalších 1585 klientov účtovníkovi iného klienta.
Dokumenty naznačujú, že banka vytvárala pre bohatých klientov kontroverzné projekty daňového plánovania, a podozrivé zločinecké siete mohli cez jej kanály prevádzať peniaze. Údajne sa tiež podieľala na obchodovaní so zbraňami s problematickými štátmi a mala klientov z odvetví, ktoré poškodujú životné prostredie.
Deutsche Bank uviedla, že väčšina prípadov sa týka udalostí spred mnohých rokov a v rokoch 2019 až 2025 investovala sedem miliárd eur do posilnenia kontrolných mechanizmov.
Akcie banky po zverejnení investigatívy klesli počas obchodovania približne o šesť percent.