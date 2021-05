Novinárske zväzy v Srbsku kritizovali priemysel populizmu

Belehrad 3. mája (TASR) - "Priemysel populizmu" v Srbsku kritizovali v pondelok významné novinárske zväzy. Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače zároveň poukázali na náročnú situáciu médií v krajine, informovala agentúra APA.



V Srbsku sa rozvinul "priemysel populizmu", v ktorom sú médiá prostriedkom propagandy v službách "osobnej moci", uviedla vo vyhlásení belehradská mimovládna organizácia BIRODI s jasnou narážkou na prezidenta Aleksandra Vučiča.



Vučičove aktivity podľa organizácie prešli ďaleko nad rámec jeho ústavných právomocí a profesionálne médiá sa ocitli na okraji mediálneho priestoru.



V rebríčku slobody tlače medzinárodnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) si Srbsko z 54. miesta v roku 2014 prihoršilo pádom na aktuálnu 93. priečku, pripomína APA.



Americká ľudskoprávna organizácia Freedom House zaradila Srbsko ako kandidátsku krajinu na vstup do EÚ aj tento rok, rovnako ako vlani, do skupiny čiastočne slobodných štátov.



Nezávislý zväz srbských novinárov (NUNS) opätovne upozornil na to, že tri vraždy novinárov z 90. rokov, respektíve z roku 2001 dodnes neboli vyjasnené či súdne potrestané. Na najmenej jednej z nich, útoku na redaktora a vydavateľa Slavka Čuruviju v apríli 1999, sa podieľali vtedajší poprední predstavitelia polície.