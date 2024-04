Novinku Guya Ritchieho v Rusku uvedú až po 9. máji

Moskva/Praha 5. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo kultúry zamietlo žiadosť o udelenie distribučného certifikátu pre nový film britského režiséra Guya Ritchieho uvádzaný pod názvom "The Ministry of Ungentlemanly Warfare".



Ako informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL), ministerstvo svoje zamietavé stanovisko zdôvodnilo pravidlom, že tak môže urobiť, ak je už vo vybranom termíne naplánované uvedenie filmu "s podobnou tematikou alebo určeného pre rovnaké cieľové publikum".



RFE/RL dodalo, že akčný vojnový film Guya Ritchieho o odvážnej misii proti nacistom odohrávajúcej sa v Británii v roku 1942 mali uviesť v Rusku 25. apríla. Na tento deň však ministerstvo kultúry medzičasom vydalo distribučný certifikát pre ruský film "Zákop", ktorého dej sa odohráva v roku 1941.



Producent filmu "Zákop" Vladimir Permiakov koncom marca povedal, že "do Dňa víťazstva (9. mája) bude uvedený iba jeden veľkofilm - ruský, nie zahraničný".



Ruské médiá podľa RFE/RL podotkli, že distribútor "bude mať príležitosť uviesť Ritchieho nový film po 9. máji". Pripomenuli, že ruský rezort kultúry praktizuje neuvádzanie zahraničných filmov počas májových sviatkov už od roku 2015.