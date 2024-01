Čo je nové vo vede: Podarilo sa zmierniť účinky chemoterapie

Bratislava 26. januára (TASR) - Vo svete vedy sa v uplynulom týždni objavilo viacero zaujímavých správ. Nemeckému chemikovi sa podarilo zmierniť účinky chemoterapie, vedci objavili mechanizmus spúšťajúci anabiózu u vodných medvedíkov a 40 percent LGBTQ+ ľudí v ČR výrazne ohrozuje depresia. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Johannes Karges, 31-ročný nemecký chemik, získal Cenu Paula Ehrlicha a Ludwiga Darmstaedtera pre mladých vedcov za rok 2024. Jeho výskum ukazuje cestu k zníženiu vedľajších účinkov chemoterapie a zároveň zvýšeniu jej efektivity.



Karges vedie výskumnú skupinu na Porúrskej univerzite v Bochume na západe Nemecka. Nadácia ocenenie spolu s finančnou odmenou vo výške 60.000 eur udeľuje za biomedicínsky výskum. Podmienkou je využitie finančných prostriedkov na výskumné účely. Cenu odovzdajú 14. marca v Kostole sv. Pavla vo Frankfurte, ktorý v súčasnosti slúži na spoločenské účely.



Dôvodom udelenia ocenenia bol podľa nadácie Kargesov výskum, ktorý môže dramaticky znížiť vedľajšie účinky chemoterapie a zároveň výrazne zvýšiť jej účinnosť. Výskum sa zameriava na chemoterapie proti rakovine využívajúce cytostatiká. Lieky tohto typu bránia rakovinotvorným bunkám v delení, čím bránia ich množeniu. Cytostatiká však zabraňujú v delení aj zdravým bunkám tela, čím spôsobujú závažné vedľajšie účinky.



Vedcom sa podarilo objaviť mechanizmus, ktorý u pomaliek spúšťa anabiózu, uvádza nová štúdia.



Pomalky, známe aj ako tardigrady alebo vodné medvedíky, sú drobné osemnohé vodné živočíchy dosahujúce veľkosť približne jeden milimeter známe svojou schopnosťou prežiť v extrémnych podmienkach. Keď nastanú nepriaznivé podmienky, schúlia sa do klbka, vypudia vodu, vtiahnu nohy, ich vnútornosti zosklovatejú a metabolizmus sa im spomalí na prakticky nepostrehnuteľnú mieru. Tento stav sa nazýva anabióza.



Vodné medvedíky dokážu v anabióze prežiť kompletné vysušenie, pobyt v kozme, vystavenie röntgenovému a UV žiareniu a mnoho ďalších extrémnych podmienok. Vedci v minulosti testovali aj teóriu, že sa pomalky na Zem mohli dostať na asteroide, preto ich vystrelili z pištole. Teória sa však nepotvrdila, pomalky počas testu zahynuli.



Štyridsať percent ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou či genderovou identitou v Česku sa nachádza v silnom až extrémnom riziku depresivity. Takmer 30 percent si myslí, že ich život nemá zmysel. Vyplýva to z výskumu o zdraví osôb s menšinovou sexuálnou orientáciou či genderovou identitou, ktorému sa venujú vedci z Inštitútu pre psychologický výskum (INPSY) na Masarykovej univerzite v Brne.



Zo zahraničných štúdií podľa českých vedcov vyplýva, že LGBTQ+ ľudia sú v oblasti psychického zdravia ohrozenou populáciou. Preto sa rozhodli ich zdravie zmonitorovať aj v ČR. "Na miestne pomery ide o unikátny počin, pretože na výskume sa zúčastnilo viac než 3300 osôb, čo je najrobustnejší výskum na túto tému v Česku," vysvetlila organizátorka výskumu Andrea Stašek.



Cieľom bolo podľa jej slov získať aktuálne dáta z miestneho prostredia a zároveň priniesť informácie, ktoré by pomohli v debate, prevencii a starostlivosti.