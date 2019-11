Tento rok prišlo do Česka najviac cudzincov zo Slovenska

Praha 6. novembra (TASR) - Česká polícia tento rok chytila viac cudzincov, ktorí sú v Česku nelegálne, než vlani. Za prvé tri štvrťroky tohto roka ich odhalila 4273, čo bolo oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 645 viac. To je nárast o 15 percent. Zvýšil sa pritom počet cudzincov, ktorí v ČR žijú nelegálne, aj tých, ktorí cez krajinu putovali do cieľovej destinácie. Tou bolo v drvivej väčšine prípadov Nemecko, informovala v stredu spravodajský server Novinky.cz.



Počet cudzincov chytených pri tranzitnej migrácii sa oproti vlaňajšku zvýšil o štvrtinu. Polícia ich odhalila takmer 200.



Oproti predchádzajúcim rokom ide o nárast, ktorý ale zďaleka nedosiahol rok 2015, keď Európu zasiahla migračná kríza. Vtedy polícia pri tranzite za celý rok chytila takmer 3300 nelegálnych migrantov.



Najčastejšie sa tento rok cudzinci do Českej republiky dostávajú zo Slovenska, čo sa stalo takmer v polovici prípadov. Podľa údajov cudzineckej polície, ktoré má k dispozícii denník Právo, sú tiež časté zadržania na letiskách, pričom boli nelegálni migranti odhalení najmä na trase z gréckych Atén. Treťou najčastejšou trasa migračného prúdu cez ČR tento rok smerovala z Rakúska. Z chytených migrantov išlo najčastejšie o občanov Afganistanu, nasledovali ľudia z Iraku, Sýrie, Iránu a Jemenu.



Na rozdiel od migračnej krízy sa zmenil spôsob, akým chcú utečenci cez Česko prejsť. Pred štyrmi rokmi cestovali hlavne vlakmi. Keď sa polícia zamerala na trasy po koľajniciach, tak začali využívať predovšetkým autá, autobusy a prevádzačov.



V tomto roku najčastejšie polícia odhalila migrantov, ktorí boli prepravovaní v nákladných autách. Za deväť mesiacov ich bolo 79.



"Ďalšie v poradí boli lietadla (51 osôb), vlaky (25 osôb), autobusy (23 osôb) a osobné autá (14 osôb)," spresnila hovorkyňa cudzineckej polície ČR Renata Grecmanová. Súčasná situácia síce zodpovedá dobe pred migračnou krízou, môže sa ale zmeniť. V európskom meradle sa tento rok rapídne zvýšil počet migrantov, ktorí prišli do Grécka. Výrazne naopak klesol počet tých, ktorí priplávali do Talianska a Španielska.



Česká polícia a ďalšie bezpečnostné zložky začali po vypuknutí migračnej krízy nacvičovať, ako by vyzeralo prípadné opätovné zavedenie kontrol na hraniciach a registrácia prichádzajúcich migrantov. Uplynulé dva dni sa takýto scenár odohral po ôsmy raz.



Registračné miesto pre príjem migrantov tentoraz vzniklo v Moravskosliezskom kraji v Mostoch u Jablunkova na hraniciach so Slovenskom. Na prechod podľa scenára dorazilo 150 migrantov, ktorí museli prejsť kompletným procesom registrácie. Ten zahŕňa napríklad zdravotnú prehliadku.



Bezpečnostné zložky stihli migrantmi "odbaviť" za desať hodín od začatia fungovania hotspotu. Zároveň vyskúšali prevádzku registračného informačného systému a postupy pri samotnej registrácii utečencov.



Podľa hovorkyne policajného prezídia Hany Rubášové cvičenie ukázalo, že by policajti aj ich kolegovia väčší prílev migrantov zvládli podľa operačného plánu, ktorý je na podobné situácie pripravený. Počíta okrem iného s tým, že sa na vytvorených hotspotoch za 24 hodín zaregistruje 300 migrantov.



"Po prvotnom vyhodnotení je zrejmé, že ak by v budúcnosti nastala takáto hrozba, sme pripravení plniť stanovené úlohy a spolupracovať s ostatnými zložkami, ktoré sú uvedené v operačnom pláne," doplnila Rubášová.