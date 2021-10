Babiš získal novú imunitu, kauza Bocianie hniezdo bude stáť

Český premiér a líder kandidátky hnutia ANO Andrej Babiš hovorí počas tlačovej konferencie po parlamentných voľbách 9. októbra 2021 v Prahe, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Praha 16. októbra (TASR) - Dosluhujúci český premiér Andrej Babiš (ANO) získal minulý týždeň vo voľbách do Poslaneckej snemovne nový poslanecký mandát, takže kauza Bocianie hniezdo, v ktorej je obvinený z dotačného podvodu, bude niekoľko týždňov stáť v mŕtvom bode.Ako podľa webu Novinky.cz informoval hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala, Babiš získal vo voľbách nový poslanecký mandát a je ním krytý, teda má novú imunitu. Tento mandát jedodal Cimbala. Konkrétny termín podania žiadosti zatiaľ nepozná.Nateraz nie je jasné, či dozorujúci žalobca Jaroslav Šaroch bude žiadosť o Babišovo vydanie posielať dosluhujúcej Snemovni, alebo počká na ustanovenia novej, ktorá vzišla z nedávnych volieb. Cimbala označil druhú možnosť za pravdepodobnejšiu.Ako sa k chystanej novej žiadosti o svoje vydanie Babiš postaví, to doteraz neoznámil.Komentovať to nechcel ani jeho obhajca.povedal podľa Noviniek.cz premiérov advokát Michael Bartončík.Pražská hospodárska kriminálka viní premiéra a bývalú manažérku spoločnosti Farma Bocianie hniezdo a niekdajšiu Babišovu poradkyňu Janu Nagyovú (predtým Mayerovú) z rozsiahleho finančného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ pri výstavbe multifunkčného areálu Bocianie hniezdo pri Olbramoviciach. Obom ich hrozia až desaťročné tresty.V polovici septembra kriminalisti navrhli oboch menovaných obžalovať. Štátny zástupca Šaroch potom dostal od nadriadeného mesačnú lehotu na svoje rozhodovanie, ktorá uplynie na budúci týždeň - 18. októbra.Podľa Noviniek.cz však nemožno očakávať, že dovtedy Snemovňa stihne Babiša vydať na pokračovanie v stíhaní.Babiš a Nagyová akúkoľvek vinu od začiatku odmietajú.