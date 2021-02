Listy Hitlerovho otca ponúkajú nový pohľad na osobnosť diktátora

Na archívnej snímke z 30. decembra 1938 nemecký vodca Adolf Hitler a jeho zástupca Rudolf Hess (vpravo) počas vojenskej prehliadky v Berlíne. Foto: TASR/AP

Viedeň 22. februára (TASR) - Nový pohľad na psychológiu nacistického diktátora Adolfa Hitlera a vplyv, aký mal jeho otec na vývoj jeho osobnosti, prináša nová publikácia historika Romana Sandgrubera. Podkladom tejto knihy sa stali novoobjavené listy Hitlerovho otca nájdené na povale v jednej z rakúskych dedín. Informovala o tom agentúra DPA.Sandgruber analyzoval 31 dosiaľ neznámych listov, ktoré Alois Hitler zaslal mužovi, čo mu predal farmu v obci Hafeld v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Do rúk spisovateľa sa tieto listy dostali prostredníctvom príbuznej tohto muža, ktorá ich našla na povale svojho domu.Podobne ako vodca Tretej ríše, aj jeho otec, colník Alois Hitler, výrazne preceňoval svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získal ako samouk, konštatuje autor knihy s názvom Hitlerov Otec: Ako sa syn stal diktátorom. Publikácia vyšla v pondelok v nemčine.Alois Hitler sám seba údajne považoval za vševeda. "" povedal pre DPA Sandgruber, ktorý je profesorom dejín na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi. Autor napísal už viacero kníh o rakúskych či svetových dejinách.Obaja, otec i syn, opovrhovali podľa slov historika autoritami a zastávali protináboženské presvedčenia. Hitler bol údajne antisemitom už v čase, keď žil ešte ako mladý muž v rodnom Hornom Rakúsku, a nie až po tom, ako sa presťahoval do Viedne.Výsledky Sandgruberovho skúmania sú v rozpore s tvrdeniami biografickej knihy z roku 1953, ktorej autorom je August Kubizek, Hitlerov priateľ z detstva. Podľa toho sa Hitler stal antisemitom až dva mesiace po tom, čo pricestoval do rakúskej metropoly.