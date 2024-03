Novorozšírené NATO začína vojenské cvičenia v severnej Európe

Oslo 4. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) začína v pondelok rozsiahle vojenské cvičenia Nordic Response 24, ktoré budú trvať takmer dva týždne a budú sa zameriavať na obranu nového, rozšíreného územia aliancie na severe Európy. TASR prevzala správu z agentúry AP a portálu britského denníka The Guardian.



Tieto cvičenia sa budú konať pod nórskym velením v severných oblastiach Fínska, Nórska a Švédska a zúčastní sa na nich vyše 20.000 vojakov z viacerých krajín. Účastníkom je aj Fínsko, ktoré do NATO vstúpilo vlani, a prítomné je prvýkrát ako členská krajina.



Ďalšími účastníckymi krajinami na cvičení, ktoré bude trvať do 15. marca, sú Belgicko, Británia, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Kanada, Nemecko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a USA.



"Cvičenia potvrdia operačnú spôsobilosť NATO, jeho súdržnosť a odhodlanie brániť celé územie Aliancie," uviedla fínska armáda vo vyhlásení. Budú zahŕňať aj vzdušný priestor a námorné oblasti.



Cvičenia Nordic Response 24 sú súčasťou rozsiahlejších manévrov NATO Steadfast Defender, ktoré sa konajú od januára do mája tohto roka. Fínska armáda ich označila za najdôležitejšie cvičenia NATO za posledné desaťročia.



Program Steadfast Defender 24 je navrhnutý tak, aby simuloval reakciu NATO na útok. Manévre pozostávajú zo série na seba nadväzujúcich cvičení, ktoré sa konajú v lokalitách od Severnej Ameriky po východné krídlo NATO. Zúčastňuje sa na nich viac než 90.000 vojakov zo všetkých 31 členských krajín NATO a zo Švédska.



Vzťahy medzi Moskvou a Helsinkami sa zhoršili po invázii Ruska na Ukrajinu koncom februára 2022, čo donútilo Fínsko vzdať sa desaťročia trvajúcej vojenskej neangažovanosti a vstúpiť v apríli 2023 do západnej vojenskej aliancie NATO. Rusko, ktoré má spoločnú hranicu s Fínskom dlhú 1340 kilometrov, okamžite varovalo pred "protiopatreniami".



Fínsku už ratifikovali vstup všetky členské štáty NATO a susedné Švédsko teraz dokončuje formality vstupu ako 32. člen Severoatlantickej aliancie - stane sa ním s najväčšou pravdepodobnosťou v marci, píše AP.