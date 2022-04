Na archívnej snímke vpravo minister obrany SR Jaroslav Naď, uprostred veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brinková a vľavo veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor počas oceňovania príslušníkov Ozbrojených síl SR a civilných zamestnancov, ktorí sa podieľali na evakuácii občanov a spolupracovníkov SR z Afganistanu. V Bratislave 24. augusta 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Washington 25. apríla (TASR) - Novou americkou veľvyslankyňou na Ukrajine sa stane Bridget Brinková, doterajšia ambasádorka Spojených štátov na Slovensku. Prezident USA Joe Biden má Brinkovú podľa správ amerických médií do funkcie vymenovať v priebehu pondelka. TASR informuje na základe správy stanice BBC.Brinková zaujme post veľvyslankyne v Kyjeve, ktorý nebol obsadený odvtedy, ako bola v roku 2019 počas vlády prezidenta Donalda Trumpa predčasne odvolaná Marie Yovanovitchová.Plánovaný presun veľvyslankyne Brinkovej z Bratislavy do Kyjeva avizovali americké médiá už začiatkom februára, ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Washington chcel podľa nich v čase zvýšeného napätia v regióne vyslať do Kyjeva kariérneho diplomata s bohatými skúsenosťami z pôsobenia vo východnej Európe.Bridget Brinková bola veľvyslankyňou USA na Slovensku od júla 2019. Predtým pôsobila v Národnej bezpečnostnej rade Bieleho domu (NSC) a na zastupiteľských úradoch v Srbsku, Uzbekistane, Gruzínsku a ďalších krajinách.Poslednú riadnu veľvyslankyňu na Ukrajine Marie Yovanovitchovú odvolal pred takmer tromi rokmi vtedajší šéf Bieleho domu Donald Trump po tom, čo ju jeho poradcovia opakovane obvinili z marenia Trumpovho úsilia o vyšetrovanie aktivít bývalého viceprezidenta a vtedajšieho prezidentského kandidáta Bidena a jeho syna na Ukrajine.Zastupiteľský úrad USA na Ukrajine odvtedy viedla chargé d'affaires Kristina Kvienová.Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken avizoval, že Washington prehodnocuje bezpečnostnú situáciu v ukrajinskom hlavnom meste a hneď, ako to situácia dovolí, tam znovuotvorí svoju ambasádu. Tá je momentálne zatvorená a Spojené štáty presunuli dočasný úrad do Poľska. Americké médiá uviedli, že zamestnanci ambasády budú v nasledujúcich dňoch denne dochádzať do západoukrajinského mesta Ľvov.Šéf americkej diplomacie Blinken a minister obrany USA Lloyd Austin sa v nedeľu Kyjeve stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámili, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci. Na vojenskú podporu Ukrajiny a 15 ďalších spojeneckých krajín Washington vyčlení 713 miliónov dolárov, pričom 322 z nich priamo pre Kyjev. Zvyšok financií bude rozdelený medzi členské štáty NATO a iné krajiny, ktoré Ukrajine poskytli vojenskú pomoc.USA zároveň zdôraznili, že do bojov na Ukrajine amerických vojakov nepošlú.povedal pre americké médiá predstaviteľ z rezortu obrany.Blinken v pondelok na poľsko-ukrajinských hraniciach povedal, že Rusko, čo sa týka dosahovania svojich vojenských cieľov, zatiaľ čo Ukrajina dosahuje úspechy pri obrane svojho územia, píše agentúra AP. Blinken poznamenal, žebude existovať omnoho dlhšie, než bude pri moci ruský prezident Vladimir Putin.