Novou bulharskou eurokomisárkou bude bývalá audítorka Iliana Ivanovová

Brusel 29. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu večer oznámila, že rozhodla o tom, kto nahradí Mariju Gabrielovú v exekutíve EÚ za Bulharsko. Novou bulharskou eurokomisárkou bude podľa jej slov bývalá audítorka Iliana Ivanovová, informuje spravodajca TASR.



Šéfka eurokomisie pripomenula, že v utorok absolvovala pohovory s oboma kandidátmi navrhnutými bulharskou vládou na post eurokomisára, a to Ivanovovou aj Danielom Lorerom.



"Obaja kandidáti preukázali veľkú oddanosť Európskej únii a práci komisára. Majú tiež relevantné skúsenosti pre tento post. Po ich vypočutí som sa rozhodla navrhnúť Rade EÚ a Európskemu parlamentu vymenovanie pani Ivanovovej do funkcie komisárky," uviedla Von der Leyenová v správe pre médiá. Spresnila, že Ivanovová bude mať v exekutíve EÚ na starosti inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.



Šéfka eurokomisie ocenila, že Ivanovová má značné skúsenosti so záležitosťami EÚ, lebo od roku 2013 je členkou Európskeho dvora audítorov (EDA). V rokoch 2009 až 2012 bola členkou Európskeho parlamentu (EP) a podpredsedníčkou Výboru EP pre kontrolu rozpočtu.



Gabrielová, doterajšia eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež odišla z exekutívy EÚ po tom, ako bola v polovici mája poverená zostavením novej bulharskej vlády.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)