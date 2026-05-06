< sekcia Zahraničie
Novou generálnou guvernérkou v Kanade bude exsudkyňa najvyššieho súdu
Funkcia generálneho guvernéra je prevažne reprezentatívna: vymenúva vládu a podpisuje zákony.
Autor TASR
Ottawa 6. mája (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v utorok vymenoval bývalú sudkyňu najvyššieho súdu Louise Arbourovú za budúcu generálnu guvernérku Kanady. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Arbourová (79) pôsobila aj ako hlavná prokurátorka Organizácie Spojených národov pri Medzinárodnom trestnom tribunále pre bývalú Juhosláviu a pre Rwandu, ako aj vo funkcii vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. V novej funkcii nahradí Mary Simonovú, ktorá bola prvou domorodou obyvateľkou Kanady na tomto poste.
„Ako budúca generálna guvernérka Kanady bude Louise Arbourová pre našich občanov i pre celý svet reprezentovať to najlepšie z Kanady – Kanadu, ktorá si jasne uvedomuje výzvy, pred ktorými stojíme, a ktorá pevne verí v hodnoty, ktoré vyznávame,“ uviedol Carney vo svojom vyhlásení.
Kanada je konštitučná monarchia a je členom Spoločenstva národov (Commonwealth), kde je oficiálnou hlavou štátu monarcha Spojeného kráľovstva. Postavenie Karola III. v Kanade je nezávislé od jeho úlohy v Británii. Karol III. je formálne kráľom Kanady, jeho právomoci na kanadskej pôde vykonáva generálny guvernér.
Funkcia generálneho guvernéra je prevažne reprezentatívna: vymenúva vládu a podpisuje zákony. Generálny guvernér je však zároveň najvyšším veliteľom ozbrojených síl a môže zvolať alebo rozpustiť parlament.
Arbourová (79) pôsobila aj ako hlavná prokurátorka Organizácie Spojených národov pri Medzinárodnom trestnom tribunále pre bývalú Juhosláviu a pre Rwandu, ako aj vo funkcii vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. V novej funkcii nahradí Mary Simonovú, ktorá bola prvou domorodou obyvateľkou Kanady na tomto poste.
„Ako budúca generálna guvernérka Kanady bude Louise Arbourová pre našich občanov i pre celý svet reprezentovať to najlepšie z Kanady – Kanadu, ktorá si jasne uvedomuje výzvy, pred ktorými stojíme, a ktorá pevne verí v hodnoty, ktoré vyznávame,“ uviedol Carney vo svojom vyhlásení.
Kanada je konštitučná monarchia a je členom Spoločenstva národov (Commonwealth), kde je oficiálnou hlavou štátu monarcha Spojeného kráľovstva. Postavenie Karola III. v Kanade je nezávislé od jeho úlohy v Británii. Karol III. je formálne kráľom Kanady, jeho právomoci na kanadskej pôde vykonáva generálny guvernér.
Funkcia generálneho guvernéra je prevažne reprezentatívna: vymenúva vládu a podpisuje zákony. Generálny guvernér je však zároveň najvyšším veliteľom ozbrojených síl a môže zvolať alebo rozpustiť parlament.