Novou írskou prezidentkou bude podľa predbežných výsledkov Connollyová
V krátkom prejave pre RTÉ vo volebnom centre v meste Galway sa Connollyová poďakovala voličom a prisľúbila, že urobí všetko, čo bude v jej silách, aby zastupovala aj tých, ktorí ju nevolili.
Dublin 25. októbra (TASR) - Víťazkou sobotňajších prezidentských volieb v Írsku sa pravdepodobne stane ľavicová politička a dlhodobá kritička Európskej únie a Spojených štátov Catherine Connollyová, ktorá kandidovala ako nezávislá. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré naznačujú jej hladké víťazstvo. Počet neplatných hlasov by zároveň mohol dosiahnuť bezprecedentnú úroveň. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a denníka Irish Times.
Podľa predsedníčky Labouristickej strany Ivany Bacikovej, ktorej strana pravdepodobnú víťazku podporila, je „takmer isté“, že Connollyová sa stane desiatou prezidentkou Írska.
„Zdá sa pravdepodobné, že Connollyová bude zvolená, a teraz sa ako vláda zameriame na spoluprácu s ňou,“ povedal minister pre vyššie vzdelávanie James Lawless, člen pravicovej vládnej strany Fianna Fáil, pre verejnoprávnu televíziu RTÉ.
Connollyová bola hlavnou favoritkou pred Heather Humphreysovou z centristickej strany Fine Gael. Odborníci predpokladali nízku účasť z dôvodu frustrácie voličov, ktorí si mohli vybrať iba z dvoch hlavných kandidátok. Mnohí voliči sa tiež rozhodli znehodnotiť volebné lístky. Ich podiel by podľa Connollyovej volebného tímu mohol dosiahnuť až 10 percent zo všetkých odovzdaných hlasov.
K takémuto konaniu pred voľbami voličov vyzvali konzervatívci s cieľom protestovať proti nedostatku pravicových kandidátov. Jim Gavin kandidujúci za Fianna Fáil odstúpil na poslednú chvíľu začiatkom októbra po odhaleniach o nesplatenom preplatku voči bývalému nájomníkovi jeho nehnuteľnosti z roku 2009, ktorý mu vrátil až počas kampane.
Connollyová v minulosti pôsobila ako psychologička a advokátka. Prvýkrát bola zvolená do parlamentu v roku 2016 a bola podpredsedníčkou dolnej komory. V prípade víťazstva v reprezentatívnej funkcii hlavy štátu nahradí 84-ročného Michaela Higginsa, ktorý je prezidentom od roku 2011.
