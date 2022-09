Novou britskou premiérkou je Liz Trussová

Londýn 5. septembra (TASR) - Novou líderkou britskej Konzervatívnej strany sa stala súčasná ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Zároveň bude aj premiérkou Spojeného kráľovstva. Výsledky hlasovania v pondelok oficiálne oznámil šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany Graham Brady. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Trussovú v utorok oficiálne vymenuje do funkcie premiérky britská kráľovná Alžbeta II. Zároveň prijme aj dosluhujúceho premiéra Borisa Johnsona, ktorý tým oficiálne ukončí svoje pôsobenie vo funkcii.



Nová líderka konzervatívcov v prejave po zverejnení výsledkov hlasovania sľúbila, že naplní svoje volebné sľuby. Plánuje znížiť dane a zaistiť hospodársky rast krajiny.



Na vnútrostraníckom hlasovaní konzervatívcov sa zúčastnilo 82,6 percenta z viac než 160.000 členov strany. Trussová získala 81.326 hlasov. Jej protikandidáta, bývalého ministra financií Rishiho Sunaka, podporilo 60.399 konzervatívcov.



Trussová na poste lídra stravy nahradí Johnsona, ktorý do úradu nastúpil v roku 2019. Začiatkom júla oznámil rezignáciu po sérii škandálov a demisií vládnych činiteľov. Následne sa začal proces výberu jeho nástupcu, do ktorého sa prihlásilo osem kandidátov.



Do posledného rozhodujúceho kola postúpili Sunak a Trussová. Toto hlasovanie členov Konzervatívnej strany sa skončilo v piatok 2. septembra.



Trussová je členkou britského vládneho kabinetu od roku 2012, pripomenula stanica BBC. Pôsobila na viacerých ministerstvách vrátane školstva, financií, spravodlivosti či medzinárodného obchodu. Ministerkou zahraničných vecí je od septembra minulého roka, keď nahradila Dominica Raaba.