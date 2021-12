Novou Miss Universe sa stala Indka a Bollywoodska herečka H. Sandhu

Jeruzalem 13. decembra (TASR) - Indka a Bollywoodska herečka Harnaaz Sandhu sa stala v pondelok v poradí 70. víťazkou súťaže krásy Miss Universe. V súťaži, ktorú tento rok poznačila pandémia aj politické záležitosti, porazila približne 80 súperiek, pričom India získala tento titul po 21 rokoch, informovala agentúra AP.



Novej Miss Universe odovzdala korunku vlaňajšia víťazka, Mexičanka Andrea Meza, v izraelskom dovolenkovom stredisku Ejlat, ktoré sa nachádza na brehu Červeného mora.



Sandhu uviedla, že je "užasnutá, pretože to je už 21 rokov, odkedy India získala korunku Miss Universe".



Súťaž krásy Miss Universe už tradične zahŕňala prehliadku v národných kostýmoch či v plavkách, ako aj rozhovor so súťažiacimi, ktorý mal preveriť ich schopnosť vystupovať na verejnosti, píše AP.



Podľa izraelského ministerstva turizmu bol Izrael vybraný ako dejisko konania tejto súťaže vďaka úspešnej očkovacej kampani súvisiacej s pandémiou koronavírusu.



Všetky súťažiace boli počas svojho pobytu v Izraeli testované na koronavírus každých 48 hodín a museli dodržiavať prísne opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok. Po príchode do Izraelu mala pozitívny test súťažiaca z Francúzska Clemence Botinová, ktorej po absolvovaní 10-dňovej karantény dovolili zúčastniť sa na súťaži.



Miss Universe tento rok ovplyvnili aj politické záležitosti. Palestínčania sa snažili o bojkot súťaže a vyzývali účastnícky, aby sa na Miss Universe nezúčastnili a ukázali tak nesúhlas s tým, ako sa Izrael správa k Palestínčanom. Nakoniec sa súťaže z toho dôvodu nezúčastnila iba súťažiaca z Mjanmarska — prevažne moslimskej krajiny, ktorá má s Palestínčanmi úzke vzťahy — a vláda Juhoafrickej republiky, ktorá taktiež podporuje Palestínčanov, nepodporila účasť svojej občianky na súťaži. Tá sa však napriek tomu zúčastnila.