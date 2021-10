Novou osobitnou vyslankyňou OSN pre Mjanmarsko je Noeleen Heyzerová

Hongkong 26. októbra (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok oznámil, že za novú osobitnú vyslankyňu OSN pre Mjanmarsko vymenoval singapurskú sociologičku Noeleen Heyzerovú. Informovala o tom agentúra AFP.



Heyzerová (73), ktorá na tomto poste nahradí Švajčiarku Christine Schranerovú–Burgenerovú, zastávala v OSN viacero vysokých pozícií i v minulosti. V rokoch 2007–2014 pôsobila ako šéfka Hospodárskej a sociálnej komisie OSN pre Áziu a Tichomorie (ESCAP), v rokoch 2013–2015 bola zase mimoriadnou poradkyňou OSN pre Východný Timor.



Súčasťou jej povinností v komisii ESCAP bola i úzka spolupráca so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a tiež s mjanmarskými predstaviteľmi v súvislosti s rozvojom a znižovaním chudoby.



AFP pripomína, že ani Schranerovej–Burgenerovej, ktorá zastávala post osobitnej vyslankyne tri a pol roka, ani mimoriadnemu vyslancovi ASEAN-u pre Mjanmarsko Erywanovi Yusofovi sa nepodarilo dostať do Mjanmarska, kde sa chceli stretnúť napríklad so zosadenou líderkou Aun Schan Su Ťij.



OSN a ASEAN od vojenského prevratu v Mjanmarsku z februára tohto roku neúspešne vyzývajú juntu, aby začala viesť politický dialóg a oslobodila civilistov zadržaných počas puču.



K prevratu v krajine došlo v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda prevrat zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov týkajúcich sa drvivého víťazstva Národnej ligy za demokraciu (NLD), vedenej laureátkou Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij.



Armáda vtedy zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane faktickej premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.