Novou predsedníčkou Valného zhromaždenia OSN bude zrejme Nemka

Berlín 18. júla (TASR) - Popredná nemecká diplomatka Helga Schmidová sa od septembra budúceho roka pravdepodobne stane predsedníčkou Valného zhromaždenia (VZ) OSN v New Yorku. Nominácie iných kandidátov sa neočakávajú. Na základe správy agentúry DPA píše TASR.



Nemecká spolková vláda nominovala 63-ročnú Schmidovú na túto funkciu v stredu a vo štvrtok o tom nemecké ministerstvo zahraničných vecí informovalo agentúru DPA.



Schmidová v súčasnosti pôsobí ako generálna tajomníčka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a podľa ministerstva je to skúsená diplomatka s vynikajúcimi kontaktmi a výbornou medzinárodnou reputáciou.



Jej zodpovednosťou bude zastupovať všetky členské štáty OSN, no úloha predsedu Valného zhromaždenia OSN sa v porovnaní s funkciou generálneho tajomníka OSN považuje do značnej miery za ceremoniálnu.



Vzhľadom na to, že sa neočakáva žiadny konkurenčný kandidát a skupiny štátov, ktoré majú v príslušných rokoch nárok na túto funkciu, sa pred nomináciou navzájom radia, vymenovanie Schmidovej sa považuje za isté na obdobie jedného roka od začiatku septembra 2025.



Popredná diplomatka si získala medzinárodné uznanie za svoju účasť na historických rokovaniach o medzinárodnej jadrovej dohode s Iránom v roku 2015. Cieľom tejto dohody bolo obmedzenie obohacovania uránu v Teheráne a umožnenie prísnych kontrol zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Budúcnosť tejto dohody je však neistá, keďže Spojené štáty od nej v roku 2018 odstúpili.



Samotné hlasovanie o vymenovaní nového predsedu zhromaždenia sa má uskutočniť až v júni 2025. Nemecko sa o tento post uchádza prvýkrát od zjednotenia krajiny v roku 1990.