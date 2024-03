Novou prezidentkou Európskej filmovej akadémie sa stala J. Binocheová

Berlín 15. marca (TASR) - Francúzska herečka Juliette Binocheová sa stala novou prezidentkou Európskej filmovej akadémie (EFA) so sídlom v Berlíne. Na poste vystriedala poľskú režisérku Agnieszku Hollandovú, informoval vo štvrtok online spravodajský portál Deadline Hollywood.



Orgán uviedol, že Binocheová bola jednomyseľne navrhnutá členmi správnej rady EFA po tom, ako Hollandová vyjadrila želanie odstúpiť v roku 2024. Funkcia predsedu EFA je čestná a má symbolický význam. EFA bola založená v roku 1988 a zastupuje viac ako 4600 filmových profesionálov v celej Európe.



Prvým prezidentom EFA bol švédsky režisér Ingmar Bergman, ktorého v roku 1989 zvolilo 40 zakladajúcich členov Akadémie. V roku 1996 ho nasledoval nemecký režisér Wim Wenders, ktorý túto funkciu zastával až do roku 2020. Jeho nástupkyňa Hollandová bola prvou ženou na poste prezidentky Akadémie.



Binocheová (60) sa formálne ujme funkcie 1. mája 2024 po tom, ako ju do konca apríla schváli väčšina zo 4600 členov EFA. Hollandová oznámila svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie na jar tohto roku, pričom vyjadrila želanie naplno sa venovať filmovej tvorbe.