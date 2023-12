Novou šéfkou Berlinale bude Tricia Tuttleová

Helsinki 12. decembra (TASR) — Novou riaditeľkou medzinárodného filmového festivalu v Berlíne, známeho aj ako Berlinale, bude Američanka Tricia Tuttleová. V apríli 2024 nahradí doterajšiu dvojicu Mariette Rissenbeeková a Carlo Chatrian, ktorá festival riadila od roku 2020, informovala v utorok podľa agentúry DPA nemecká ministerka kultúry Claudia Rothová.



Tuttleová je od roku 2018 riaditeľkou medzinárodného filmového festivalu v Londýne. Vedie tiež kurzy réžie na renomovanej britskej National Film and Television School (NFTS).



Rissenbeeková odchádza z funkcie riaditeľky na vlastnú žiadosť po skončení 74. ročníka Berlinale, ktorý sa uskutoční od 15. do 25. februára 2024. Carlo Chatrian chcel na tomto poste pôvodne zostať, no pre nezhody nakoniec odchádza aj on.



Úlohou Tuttleovej, ktorá vo filmovom a festivalovom biznise pôsobí už 25 rokov, bude zmodernizovať Berlinale, postarať sa o jeho budúcnosť a posilniť jeho postavenie medzi medzinárodnými festivalmi kategórie A.



Triciu Tuttleovú vybrala šesťčlenná komisia, v ktorej okrem Rothovej boli aj nemecký oscarový režisér Edward Berger či herečka Sara Fazilatová.