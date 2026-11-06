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Novou starostkou Los Angeles bude Nithya Ramanová
Bassová ako prvá starostka Los Angeles za uplynulých 20 rokov nebola znovuzvolená.
Autor TASR
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Los Angeles 6. novembra (TASR) - Novou starostkou Los Angeles bude Nithya Ramanová, ktorá vo voľbách porazila úradujúcu starostku Karen Bassovú. Podľa agentúry AP ide o prekvapivý výsledok, ktorý môže zmeniť smerovanie druhého najväčšieho mesta v Spojených štátoch. Informuje o tom TASR.
V Indii narodená 45-ročná Ramanová spolupracovala s odchádzajúcou starostkou. Tesne pred uplynutím lehoty na podanie prihlášok však oznámila, že mesto dosiahlo „bod zlomu“ a ohlásila vlastnú kandidatúru.
Bassová ako prvá starostka Los Angeles za uplynulých 20 rokov nebola znovuzvolená. Jej pôsobenie bolo výrazne poznačené katastrofickým požiarom v januári 2025 a mnoho voličov jej vyčítalo nepripravenosť hasičského zboru.
Ramanová sa v kampani zaviazala odvolať náčelníka polície, ktorého považuje za príliš ústretového voči federálnym imigračným úradom. Chce tiež zlepšiť základné služby v meste.
Bassovej snahy o zníženie miery bezdomovectva označila za neúčinné. Sľubuje nový prístup, rozšírenie lekárskych tímov pre ľudí žijúcich v táboroch s cieľom vybudovať dôveru a dostať ich z ulice. Zabezpečiť chce tiež lepší prístup k bývaniu. Ramanová tvrdí, že jej plány môžu znížiť počet bezdonmovcov žijúcich v stanoch a táboroch najmenej o polovicu do roku 2028, keď bude Los Angeles hostiť letné olympijské hry. Problém sa však napriek doteraz vynaloženým miliardám dlho ukazuje ako neriešiteľný.
AP pripomína, že Ramanovú nepodporili predstavitelia kalifornskej Demokratickej strany a guvernér Gavin Newsom, bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová, bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Väčšina losangelskej mestskej rady podporila Bassovú.
Víťazstvo Ramanovej sa považuje za súčasť širšieho trendu v Demokratickej strane, v rámci ktorého mladí ľavicoví kandidáti vo voľbách kandidujú proti predstaviteľom tradičného krídla strany.
V Indii narodená 45-ročná Ramanová spolupracovala s odchádzajúcou starostkou. Tesne pred uplynutím lehoty na podanie prihlášok však oznámila, že mesto dosiahlo „bod zlomu“ a ohlásila vlastnú kandidatúru.
Bassová ako prvá starostka Los Angeles za uplynulých 20 rokov nebola znovuzvolená. Jej pôsobenie bolo výrazne poznačené katastrofickým požiarom v januári 2025 a mnoho voličov jej vyčítalo nepripravenosť hasičského zboru.
Ramanová sa v kampani zaviazala odvolať náčelníka polície, ktorého považuje za príliš ústretového voči federálnym imigračným úradom. Chce tiež zlepšiť základné služby v meste.
Bassovej snahy o zníženie miery bezdomovectva označila za neúčinné. Sľubuje nový prístup, rozšírenie lekárskych tímov pre ľudí žijúcich v táboroch s cieľom vybudovať dôveru a dostať ich z ulice. Zabezpečiť chce tiež lepší prístup k bývaniu. Ramanová tvrdí, že jej plány môžu znížiť počet bezdonmovcov žijúcich v stanoch a táboroch najmenej o polovicu do roku 2028, keď bude Los Angeles hostiť letné olympijské hry. Problém sa však napriek doteraz vynaloženým miliardám dlho ukazuje ako neriešiteľný.
AP pripomína, že Ramanovú nepodporili predstavitelia kalifornskej Demokratickej strany a guvernér Gavin Newsom, bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová, bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Väčšina losangelskej mestskej rady podporila Bassovú.
Víťazstvo Ramanovej sa považuje za súčasť širšieho trendu v Demokratickej strane, v rámci ktorého mladí ľavicoví kandidáti vo voľbách kandidujú proti predstaviteľom tradičného krídla strany.