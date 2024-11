Novou veľvyslankyňou USA pri OSN bude Elise Stefaniková

Washington 11. novembra (TASR) - Novou veľvyslankyňou USA pri Organizácii Spojených národov (OSN) bude členka Snemovne reprezentantov zo štátu New York Elise Stefaniková. Do funkcie ju navrhol novozvolený prezident Donald Trump. TASR informuje podľa denníka New York Post a televízie CNN.



"Je mi cťou nominovať Elise Stefanikovú do môjho kabinetu na post veľvyslankyne USA pri OSN. Elise je neuveriteľne silná, tvrdá a inteligentná bojovníčka, ktorá bude presadzovať Ameriku na prvom mieste," uviedol Trump vo vyhlásení pre denník New York Post.



Stefaniková vo funkcii nahradí doterajšiu veľvyslankyňu Lindu Thomas-Greenfieldovú, ktorú vymenoval prezident Joe Biden.



"Je pre mňa cťou, že som získala nomináciu prezidenta Trumpa na post veľvyslankyne USA pri OSN," uviedla Stefaniková vo vyhlásení a potvrdila prijatie tejto funkcie.



Stefaniková (40) je štvrtou najvyššie postavenou republikánkou v Snemovni reprezentantov a je považovaná za jedného z najbližších spojencov budúceho prezidenta. Počas republikánskych primárok ju médiá označovali za jednu z potencionálnych kandidátok na viceprezidentku.



Podľa CNN patrila medzi najväčších obhajcov Trumpa v roku 2019, keď Kongres podal na Trumpa ústavnú žalobu. Podporovala ho aj po neúspešných voľbách o rok neskôr, keď odmietol uznať volebnú porážku.



Post veľvyslankyne pri OSN je druhou významnou nomináciou, ktorú Trump oznámil od minulotýždňových volieb. Novozvolený prezident už skôr potvrdil, že šéfkou kancelárie Bieleho domu bude doterajšia manažérka jeho kampane Susie Wilesová.