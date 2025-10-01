Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
Novou žijúcou bohyňou sa stalo dvojročné dievčatko z Káthmandu

Novú žijúcu bohyňu Nepálu Aryataru Šákju nesie na rukách jej otec do palácového chrámu v utorok 30. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Novou žijúcou bohyňou Nepálu sa vo veku dvoch rokov a ôsmich mesiacov stala Aryatara Šákja.

Autor TASR
Káthmandu 1. októbra (TASR) - Dvojročné nepálske dievčatko, ktoré si v krajine zvolili za novú žijúcu bohyňu „kumari“, v utorok počas najdlhšieho a najvýznamnejšieho hinduistického sviatku v regióne preniesli členovia jej rodiny z ich domu do palácového chrámu v hlavnom meste Káthmandu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Novou žijúcou bohyňou Nepálu sa vo veku dvoch rokov a ôsmich mesiacov stala Aryatara Šákja. Nahradila tak svoju 11-ročnú predchodkyňu, ktorú z paláca vyviezli zadným vchodom na nosidlách v sprievode rodiny a priaznivcov. Tá sa stala kumari v roku 2017; titul dievčatám ostane zvyčajne do prvej menštruácie.

Žijúce bohyne sú uctievané hinduistami aj budhistami. Dievčatá sú vyberané vo veku od dvoch do štyroch rokov a podľa tradície musia mať bezchybnú pokožku, vlasy, oči a zuby. Nemali by sa báť tmy. Kumari nosia vždy červené odevy, vlasy majú zviazané v uzle a na čele majú namaľované „tretie oko“.

Veriaci sa pri tejto príležitosti postavili vonku do radu, aby sa mohli čelami dotknúť nôh novej bohyne. Ide o najvyšší znak úcty medzi hinduistami v Nepále. Nová kumari vo štvrtok požehná veriacich - vrátane prezidenta.

Dievčatá s titulom kumari žijú izolovaným spôsobom života. Majú len zopár vybraných kamarátov a von sa smú pohybovať len niekoľkokrát do roka počas sviatkov.

V Nepále sa hovorí, že muž, ktorý sa ožení s bývalou kumari, zomrie mladý. Mnohé tieto dievčatá preto ostávajú slobodné a vedú ťažký život. Táto tradícia podľa kritikov porušuje medzinárodné právo i nepálske zákony týkajúce sa práv detí.

Za posledných pár rokov však došlo k viacerým zmenám v tradíciách. Kumari má teraz povolené vzdelávať sa u súkromných učiteľov v chrámovom paláci a má k dispozícii aj televíziu.

Nepálska vláda v súčasnosti ponúka bývalým „bohyniam“ malý mesačný dôchodok.
