Novozélanďania hlasovali v parlamentných voľbách

Wellington 17. októbra (TASR) - Novozélanďania hlasovali v sobotu miestneho času v parlamentných voľbách, v ktorých sa rozhoduje o tom, či si svoju pozíciu posilní Strana práce premiérky Jacindy Ardernovej alebo či voliči podporia konzervatívnu Národnú stranu Nového Zélandu pod vedením Judith Collinsovej. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ardernová (40) vo svojej kampani vyzdvihovala najmä úspešný boj svojej vlády s pandémiou nového koronavírusu, zatiaľ čo Collinsová (61) je podľa vlastných slov najlepšou voľbou čo sa týka postpandemických výziev na oživenie ekonomiky.



Ardernovej strana je hlavným partnerom trojstrannej koaličnej vlády, ale ak si dokáže udržať podporu, akú jej pripisujú prieskumy verejnej mienky (46 percent, čo je o 15 percentuálnych bodov viac ako hlavná opozičná Národná strana Nového Zélandu), po voľbách by mohla vládnuť aj sama.



Nový Zéland aktuálne neregistruje komunitné šírenie nákazy koronavírusom a zaznamenali tam len 25 úmrtí na ochorenie COVID-19. Je navyše jednou z mála krajín, kde obyvatelia nemusia nosiť rúška či dodržiavať povinné odstupy.



Novozélanďania hlasovali v sobotu i v nezáväznom referende o legalizácii marihuany a v právne záväznom referende o eutanázii. Ak by voliči zahlasovali za legalizáciu marihuany, Nový Zéland by sa tak stal treťou krajinou na svete po Uruguaji a Kanade, kde je povolená konzumácia a predaj tejto látky. Výsledky referenda budú zverejnené 30. októbra.



Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu o 9.00 h miestneho času (22.00 h SELČ) a voliči mohli svoj hlas odovzdať do 19.00 h (08.00 h SELČ). Rekordný počet voličov (1,9 milióna, čo je 57 percent registrovaných voličov) však svoj hlas odovzdal už v predstihu.



Parlamentné voľby na Novom Zélande sa mali pôvodne konať 19. septembra. Ardernová ich však posunula na 17. októbra, aby sa jej vláda mohla sústrediť na zastavenie šírenia nákazy v Aucklande, druhom najväčšom meste krajiny.