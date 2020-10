Novozélanďania hlasovali za eutanáziu, zrejme ale odmietli legalizáciu

Wellington 30. októbra (TASR) – Obyvatelia Nového Zélandu veľkou väčšinou hlasov schválili v referende legalizáciu eutanázie v prípade smrteľne chorých pacientov. Zároveň však zrejme odmietli zlegalizovať používanie marihuany na rekreačné účely, informovala v piatok agentúra AFP.



Obe referendá sa konali 17. októbra zároveň s voľbami do novozélandského parlamentu, ktoré presvedčivo vyhrala premiérka Jacinda Ardernová. Až v piatok však boli zverejnené predbežné výsledky oboch plebiscitov.



Referendum o návrhu na legalizáciu eutanázie bolo právne záväzné. Za takýto krok sa v referende vyslovilo 65,2 percenta hlasujúcich, zatiaľ 33,8 percenta bolo proti.



V druhom plebiscite sa 53,1 percenta voličov vyslovilo proti tomu, aby sa v krajine povolilo užívanie marihuany na rekreačné účely. Toto hlasovanie však nebolo právne záväzné a jeho výsledok ešte nemusí byť definitívny .



Do predbežných výsledkov totiž zatiaľ neboli zahrnuté tzv. osobitné hlasy, medzi ktoré patria aj lístky odovzdané v zahraničí, v nemocniciach či väzeniach. Podľa agentúry AFP tvoria takého hlasy približne 20 percent zo všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov.



Výsledok referenda o marihuane by sa preto po ich zarátaní mohol ešte zmeniť v prospech stúpencov legalizácie, vzhľadom na relatívne malý rozdiel medzi oboma tábormi.



V prípade eutanázie nemôže už na výsledku nič zmeniť ani pripočítanie osobitných hlasov. Príslušný zákon už vlani schválil novozélandský parlament a do platnosti vstúpi v novembri budúceho roka.



Konečné výsledky oboch plebiscitov majú byť zverejnené v piatok na budúci týždeň.



Eutanázia bude možná len v prípade nevyliečiteľne chorých pacientov, ktorí prežívajú neznesiteľné utrpenie a zostáva im menej ako šesť mesiacov života. O takúto možnosť budú môcť požiadať len duševne zdraví dospelí a ich žiadosť budú posudzovať dvaja lekári.



Navrhovaný zákon o využívaní marihuany na rekreačné účely by umožnil osobám starším ako 20 rokov legálne si zakúpiť až 14 gramov tejto drogy denne. V jednej domácnosti by bolo možné pestovať najviac štyri rastliny konope.