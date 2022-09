Novozélanďania si pripomenuli úmrtie Alžbety II. dňom štátneho smútku

Na snímke novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, jej manžel Clarke Gayford a dcéra Neve prichádzajú na oficiálnu smútočnú bohoslužbu do Katedrály Sv. Paula vo Wellingtone 26. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Washington 26. septembra (TASR) - Obyvatelia Nového Zélandu si v pondelok pripomenuli úmrtie kráľovnej Alžbety II. dňom štátneho smútku, minútou ticha a oficiálnou smútočnou bohoslužbou.Nový Zéland patrí medzi 14 nezávislých štátov združených v Spoločenstve národov (Commonwealth), ktoré uznávajú za svoju hlavu britského panovníka. Úmrtie Alžbety II. na Novom Zélande oživilo diskusiu o tom, či by sa táto ostrovná krajina nemala v budúcnosti stať republikou, píše agentúra AP.Oficiálne spomienkové obrady, ktoré sa začali minútou ticha, sa konali v anglikánskej Katedrále sv. Pavla, ležiacej neďaleho budovy parlamentu v metropole Wellington. Do katedrály vpúšťali len pozvaných hostí bola medzi nimi premiérka Jacinda Ardernová či generálna guvernérka Cindy Kirová, ktorá na Novom Zélande oficiálne zastupuje britského panovníka, v súčasnosti Karola III.V okolí chrámu sa zhromaždili stovky Novozélanďanov, v peknom slnečnom počasí sedeli na trávnikoch a na veľkoplošných obrazovkách sledovali prenos z diania v katedrále. Modlitby boli počas bohoslužby prednášané v angličtine i maorijčine, jazyku pôvodných obyvateľov Nového Zélandu, uviedol denník The New Zealand Herald.Nový Zéland si tak uctil zosnulú panovníčku jednorazovým dňom štátneho smútku, ktorý sa konal týždeň po kráľovninom pohrebe.Novozélandská premiérka Ardernová sa síce v minulosti už bola vyslovila za premenu Nového Zélandu na republiku, po kráľovninom úmrtí však ubezpečila, že jej vláda nemá v úmysle podniknúť kroky v tomto smere. Napriek tomu vyjadrila presvedčenie, že Nový Zéland sa republikou jedného dňa stane, a to zrejme ešte počas jej života.Ardernová sa zúčastnila aj na štátnom pohrebe kráľovnej, ktorý sa konal 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne.