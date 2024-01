Novozélandská expremiérka Ardernová sa vydala za dlhoročného partnera

Wellington 14. januára (TASR) - Bývalá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa v sobotu vydala za svojho dlhoročného partnera. K obradu prišlo po tom, ako covidové obmedzenia prinútili pár zrušiť obrad v roku 2022. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ardernová (43) po svojej šokujúcej rezignácii v januári minulého roka novinárom povedala, že sa teší, že sa "konečne" zosobáši so svojím snúbencom, televíznym moderátorom Clarkom Gayfordom (47). Komorný obrad sa konal vo vinárskej oblasti Hawke's Bay na Novom Zélande.



Pár sa plánoval zosobášiť už začiatkom roku 2022, ale po tom, ako Ardernovej vláda sprísnila obmedzenia týkajúce sa covidu v dôsledku prudkého nárastu počtu prípadov, bol nútený sobáš zrušiť.



Ardernová získala medzinárodné uznanie za zvládnutie pandémie, hoci jej popularita na Novom Zélande v mesiacoch pred jej odchodom z politiky poklesla.



Novozélandské médiá informovali, že pred miestom svadby sa pokúsilo protestovať niekoľko demonštrantov proti očkovaniu. Ardernová, medzinárodná postava progresívnej politiky, viedla Nový Zéland cez prírodné katastrofy, covidovú pandémiu či masaker v mešite v Christchurchi v roku 2019.



V roku 2020 sa objavila na obálke časopisu Time a vzbudila všeobecnú chválu po tom, ako so sebou na pôdu Valného zhromaždenia OSN priniesla svoju malú dcéru Neve.



Jej popularita však ku koncu druhého funkčného obdobia začala klesať, a to v dôsledku zhoršujúcich sa hospodárskych podmienok a odporu voči prísnej covidovej politike.



Nástupca Ardernovej, Chris Hipkins, bol v októbri minulého roka vo všeobecných voľbách porazený konzervatívnym protikandidátom Chrisom Luxonom.