Novozélandská Národná strana uzavrela s dohodu o zostavení vlády

Wellington 23. novembra (TASR) - Novozélandská Národná strana vo štvrtok oznámila, že s liberálnou pravicovou stranou ACT New Zealand a populistickou stranou New Zealand First dosiahla dohodu o zostavení vlády, čím sa skončili týždne rokovaní a politickej neistoty.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra Reuters, stredopravá Národná strana síce v októbrových voľbách získala najvyšší počet parlamentných mandátov, ale na vytvorenie väčšinovej vlády potrebovala podporu ďalších subjektov.



Rokovania o vytvorení koalície trvali dlho, keďže strany sa museli dohodnúť na politickom programe na najbližšie tri roky a rozdeliť si ministerské pozície.



Nastupujúci premiér Christopher Luxon, ktorý o ukončení rokovaní o vzniku koalície informoval, uviedol, že dohody sú pripravené na ratifikáciu. Dodal, že k ich podpísaniu by malo dôjsť vo štvrtok večer (miestneho času).



Očakáva sa, že v piatok bude zverejnené programové vyhlásenie novej vlády i nominácie na posty ministrov.



Vytvorením novej koaličnej vlády sa na Novom Zélande skončí šesť rokov ľavicovej vlády na čele s labouristami.



Labouristi stratili podporu verejnosti na Novom Zélande - okrem iného aj pre to, že mnohí Novozélanďania boli nespokojní s dlhotrvajúcimi obmedzeniami kvôli pandémii choroby COVID-19 i s rastúcimi životnými nákladmi.



Luxonova Národná strana prisľúbila, že počas prvých 100 dní v úrade nová koaličná vláda, ktorá vystrieda úradnícky vládny kabinet, zakáže mobilné telefóny v školách, zasiahne proti zločinu a zruší plánované zvýšenie daní z palív.



Na Novom Zélande funguje zmiešaný proporcionálny volebný systém, čo znamená, že koaličné vlády sú normou a historicky trvá vytvorenie vlády približne mesiac, niekedy však aj dlhšie - dohoda o najnovšej koalícii vznikla 40 dní po voľbách, doplnila agentúra AFP.