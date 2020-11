Novozélandská polícia zaradila hidžáb do svojej oficiálnej uniformy

Wellington 18. novembra (TASR) - Novozélandská polícia zaradila hidžáb - ženskú šatku na zakrytie hlavy - do oficiálnej policajnej uniformy s cieľom povzbudiť moslimské ženy, aby sa pripojili k polícii. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Polícia má podľa svojich vyjadrení za cieľ vytvoriť službu "prístupnú" pre všetkých, ktorá odráža "rozmanitú komunitu" krajiny.



Hidžáb už do svojich uniforiem zaradili policajné zložky v iných krajinách, napríklad londýnska Metropolitná polícia (MPS) alebo škótska polícia, pripomína BBC. MPS hidžáb povoľuje od roku 2006; škótska polícia od roku 2016.



Novozélandská polícia podľa svojich vyjadrení na zaradení hidžábu do svojej uniformy začala pracovať v roku 2018.