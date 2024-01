Novozélandská poslankyňa odstúpila pre obvinenia z krádeží

Wellington 16. januára (TASR) - Poslankyňa Golriz Ghahramanová, prvá utečenka zvolená do novozélandského parlamentu, odstúpila v utorok zo svojej funkcie pre viaceré obvinenia z krádeže. Tvrdí, že incidenty súvisia s jej duševným zdravím. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Stres z práce viedol k tomu, že som sa správala úplne neprirodzene... Podľa psychológa to súvisí s nedávnymi udalosťami, ktoré u mňa vyvolali extrémnu stresovú reakciu, ako aj s doteraz nerozpoznanou traumou. Sklamala som mnoho ľudí a mrzí ma to. Svoje správanie neviem vysvetliť, pretože nie je racionálne a po lekárskom vyšetrení chápem, že nie som úplne v poriadku," uviedla Ghahramanová vo svojom vyhlásení.



Novozélandská polícia ju vyšetruje pre tri obvinenia z krádeže v obchodoch. Všetky incidenty sa udiali koncom minulého roka v predajniach s oblečením, jeden v novozélandskom hlavnom meste Wellington a dva v Aucklande.



Ghahramanová (42) sa narodila v Iráne a na Nový Zéland sa presťahovala ako dieťa so svojou rodinou, ktorá tam dostala politický azyl. Na univerzite vyštudovala právo a stala sa právničkou OSN v oblasti ľudských práv. Do novozélandského parlamentu bola zvolená v roku 2017 za Stranu zelených. Pracovala aj ako hovorkyňa tejto strany pre témy týkajúce sa spravodlivosti.



"Prevzala zodpovednosť a ospravedlnila sa. Podporujeme jej rozhodnutie odstúpiť," uviedli lídri Strany zelených Marama Davidsonová a James Shaw s tým, že Ghahramanová zjavne čelila veľkému stresu.