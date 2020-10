Novozélandská premiérka Ardernová chce novú vládu do troch týždňov

Wellington 18. októbra (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová po historickom úspechu svojej strany Strana práce v sobotňajších parlamentných voľbách v nedeľu vyhlásila, že novú vláda sformuje do troch týždňov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ardernová nespresnila, či bude jej stredoľavá strana vládnuť sama alebo vytvorí koalíciu. Strana práce sa stala prvou stranou v krajine od roku 1996, keď Nový Zéland prijal pomerný volebný systém, ktorá môže vládnuť sama.



"Aj keď to potrvá ešte tri týždne, pokým budeme mať konečný výsledok, moje očakávania sú, že na vytvorení vlády budeme pracovať v rámci tohto časového rámca," povedala Ardernová na tlačovej konferencii.



Strana práce získala podporu 49,1 percenta voličských hlasov, čo predstavuje 64 zo 120 kresiel v novozélandskom jednokomorovom parlamente. Posledné tri roky tvorila strana vládnucu koalíciu so Stranou zelených a nacionalistickou stranou Nový Zéland na prvom mieste (NZF). Hoci už Ardernovej strana nemusí vstúpiť do ďalšej koalície, ako poznamenáva Reuters, koaličné vlády sú na Novom Zélande bežnou formou vlády. "Bola som tvorkyňou konsenzu, ale musím pracovať aj s mandátom, ktorý Strana práce dostala," poznamenala v tejto súvislosti Ardernová.



"(Strane) zelených som povedala, že s nimi bude rokovať budúci týždeň," uviedla. "V tomto momente nechcem robiť žiadne závery," dodala. Zelení získali vo voľbách 7,6 percenta hlasov, avšak protiprisťahovalecká NZF vicepremiéra Winstona Petersa sa do parlamentu nedostala - získala len 2,7 percenta hlasov a stratila tak všetkých deväť kresiel, ktoré si vybojovala v predchádzajúcich voľbách.



Hlavná opozičná Národná strana Nového Zélandu Judith Collinsovej utrpela vo voľbách porážku, keď získala 26,8 percenta hlasov, teda 35 kresiel, čo je jej najhorší výsledok za ostatných takmer 20 rokov.



Voliči sa tak postavili za progresívnu a demokratickú vládu Ardernovej, ktorá sa zasadzuje za práva žien, sociálnu spravodlivosť či multilateralizmus. Novozélanďania takisto ocenili jej vedúcu pozíciu čo sa týka úspešného zvládnutia pandémie nového koronavírusu v krajine. Na Novom Zélande zaznamenali totiž od vypuknutia nákazy len 25 úmrtí na ochorenie COVID-19 a zhruba 1500 infikovaných.