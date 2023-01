Novozélandská premiérka Ardernová ohlásila odchod z funkcie

Wellington 19. januára (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vo štvrtok prekvapivo oznámila, že odstupuje zo svojho úradu. Vo funkcii predsedníčky vlády podľa vlastných slov skončí najneskôr 7. februára. O znovuzvolenie sa už následne uchádzať nebude. Ardernová zároveň oznámila, že parlamentné voľby sa budú konať 14. októbra. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a novozélandskej rozhlasovej stanice (RNZ).



Ardernová svoju rezignáciu ohlásila na výročnom zasadnutí predsedníctva svojej liberálnej Novozélandskej strany práce (NZLP), pričom povedala, že na vykonávanie tejto práce už nemá dostatočnú kapacitu. "Je čas (odísť)," povedala podľa denníka The Guardian.



"Odchádzam, pretože takto privilegovaná úloha zo sebou nesie zodpovednosť. Zodpovednosťou je vedieť, kedy ste tou správnou osobou na vedenie (krajiny) a kedy nie. Viem, čo táto práca vyžaduje a už nemám dostatočnú kapacitu na to, aby som ju robila dobre," povedala Ardernová. Objasnila, že už v lete premýšľala nad tým, či má dostatok energie na to, aby vo svojej funkcii pokračovala, a napokon dospela k tomu, že nie.



Jacinda Ardernová sa stala v roku 2017 predsedníčkou novozélanskej vlády. Mala vtedy len 37 rokov, takže bola aj vôbec najmladšou premiérkou na svete. Ardernová je zároveň druhou ženou na svete v novodobých dejinách, ktorá sa počas zastávania premiérskej funkcie stala matkou, pripomína DPA.



Na čele novozélandskej vlády stála v čase pandémie ochorenia COVID-19, teroristického útoku na mešity v Christchurchi či výbuchu novozélandského ostrovného vulkánu White Island.