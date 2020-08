Novozélandská premiérka: Tarrant si zaslúži, aby sa o ňom len mlčalo

Wellington 27. augusta (TASR) – Muž zodpovedný za smrtiace útoky na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch z roku 2019 si zaslúži celoživotné a úplné mlčanie, uviedla vo štvrtok premiérka krajiny Jacinda Ardernová. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Austrálčan Brenton Tarrant bol vo štvrtok odsúdený na doživotné väzenie bez možnosti predčasného prepustenia za teroristické útoky, pri ktorých zabil 51 moslimských veriacich.



Ardernová ocenila silu moslimskej komunity, ktorá sledovala trojdňové svedecké výpovede preživších obetí a pozostalých na najvyššom súde v Christchurchi.



„Nanovo ste prežívali tie strašné udalosti z vlaňajšieho 15. marca, keď obete na súde opisovali, čo sa v ten deň stalo, a aj bolesť, ktorá po nich ostala," napísala premiérka v krátkom vyhlásení.



Traumu z týchto udalostí nebude ľahké vyliečiť, dodala Ardernová.



„Ale dúfam, že dnes je to naposledy, čo máme dôvod počuť alebo vysloviť meno toho teroristu, zodpovedného za útoky," uviedla.



Sudca Cameron Mander pri vynesení verdiktu povedal, že je to vôbec po prvý raz, čo na Novom Zélande niekoho odsúdili na taký prísny, respektíve maximálny, trest odňatia slobody.



„Vaše zločiny sú však také podlé, že aj keď budete za mrežami do svojej smrti, nevyčerpá sa tým potrebný trest a neskončí sa ani spoločenské odvrhnutie," doplnil sudca Mander.



Tarranta motivovala prízemná nenávisť voči ľuďom, ktorých pokladal za iných, a chýbala mu akákoľvek empatia, vyjadril sa sudca. Strelec neprejavil nijakú ľútosť, zdôraznil.



Trest bol dôležitým míľnikom, ale nemal by zatieniť príbehy obetí, napísal vo vyhlásení policajný komisár Andrew Coster. „Toto bude zaznamenané ako historický trest, ale my si musíme pamätať dôsledky pre obete a ich príbehy prežitia, sily, pokory a odpustenia," doplnil.



Policajné vyšetrovanie útokov bolo jedno z najväčších a najzložitejších v dejinách Nového Zélandu, uviedol Coster.



Austrálsky premiér Scott Morrison štvrtkový rozsudok nad Tarrantom privítal a informoval, že tento austrálsky občan sa nevráti do svojej vlasti, aby si tam odpykal trest.



Morrison uviedol, že Austrália žiadnu takúto oficiálnu žiadosť nedostala.



„Svet ho už nikdy nesmie vidieť ani o ňom počuť – už nikdy," povedal Morrison v parlamente. „Nový Zéland je pre nás v Austrálii rodinou. Dnes im posielame lásku cez priekopu," povedal premiér a použil slovo priekopa, ktorým Austrálčania označujú 2000 kilometrov široké Tasmánske more oddeľujúce obe krajiny.



Tarrant sa v marci priznal k 51 obvineniam z vraždy, 40 pokusom o vraždu a k jednému obvineniu z terorizmu.



Na štvordňovom pojednávaní s Tarrantom, ktoré predchádzalo verdiktu, vypovedalo v súvislosti s útokmi aj približne 90 preživších a pozostalých po obetiach. Hovorili o útokoch a tiež dlhodobej traume, ktorú im spôsobili.



Tarrant začal 15. marca 2019, počas piatkových modlitieb, strieľať na ľudí v preplnenej mešite Al Noor, z ktorej sa následne presunul do ďalšej mešity Linwood na predmestí Christchurchu a tam pokračoval v paľbe. Oba útoky naživo vysielal na sociálnych sieťach.