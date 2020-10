Novozélandská premiérka: Koronavírus sme znova porazili

Wellington 5. októbra (TASR) – Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v pondelok vyhlásila, že jej krajina znova porazila nový koronavírus. Oznámila súčasne zmiernenie obmedzení v druhom najväčšom meste Nového Zélandu, informovala agentúra AFP.



Šírenie vírusu SARS-CoV-2 na Novom Zélande bolo považované za zastavené koncom marca po tom, ako prísna celoštátna karanténa (lockdown) viedla k 102 dňom bez komunitného prenosu.



V auguste sa však v Aucklande objavilo nové ohnisko nákazy, v dôsledku čoho zaviedli v tomto meste s 1,5 milióna obyvateľov lockdown na takmer tri týždne.



V Aucklande nepotvrdili žiaden nový prípad infekcie už 12 dní a Ardernová v pondelok uviedla, že epidemiologická situácie je pod kontrolou, pričom zagratulovala obyvateľom za to, že vydržali druhú karanténu.



„Aucklanďania a Novozélanďania sa držali plánu, ktorý teraz fungoval už dvakrát, a znova porazili tento vírus," vyhlásila premiérka.



Dodala, že od stredajšieho večera bude Auckland presunutý do najnižšieho stupňa pohotovosti, ktorý platí pre zvyšok Nového Zélandu. Znamená to, že tam nebudú platiť obmedzenia týkajúce sa zhromažďovania, čo umožní aj športové podujatia s plnou účasťou divákov.



Nový Zéland, ktorý má päť miliónov obyvateľov, zaznamenal dosiaľ menej než 1900 prípadov nákazy a len 25 úmrtí na chorobu Covid-19. V pondelok v krajine evidovali 40 aktívnych prípadov.







Ardernová pred parlamentnými voľbami vyhlásenými na 17. októbra však varovala, že úspech nemožno pokladať za zaručený. Poukázala na menšie používanie oficiálnej aplikácie pre sledovanie pozitívnych prípadov a klesajúce počty testov.



„Našou jedinou starosťou nie je len opätovné šírenie tohto vírusu, ale je ňou aj opätovné rozšírenie predčasnej spokojnosti," dodala Ardernová.