Novozélandská premiérka sa plánuje v lete vydať

Wellington 5. mája (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa plánuje cez leto na južnej pologuli vydať za svojho dlhodobého partnera Clarka Gayforda. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Ardernová (40) v interview pre raňajší program rozhlasovej stanice Coast v stredu povedala, že s Gayfordom si konečne stanovili dátum svadby. Pred dvoma rokmi oznámili, že sa zasnúbili.



Premiérka však neuviedla presný deň - povedala len to, že svadba sa bude konať počas leta na južnej pologuli, ktoré trvá od decembra do februára.



"Keď vravím, že máme dátum, neznamená to, že sme ho už niekomu oznámili," povedala v programe. "Máme pocit, že by sme asi nejakých hostí mali pozvať," doplnila.



Ardernová a Gayford majú spolu dvojročnú dcéru Neve. Ardernová sa v roku 2018 stala len druhou zvolenou líderkou na svete v novodobých dejinách, ktorá porodila dieťa počas výkonu úradu.



Gayford sa stará o Neve a je moderátorom televízneho programu o rybárčení.