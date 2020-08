Novozélandská premiérka začala s kampaňou pred parlamentnými voľbami

Auckland 8. augusta (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v sobotu odštartovala volebnú kampaň svojej Strany práce, ktorá má podľa prieskumov verejnej mienky veľké šance na úspech aj vzhľadom na príkladnú reakciu na prepuknutie epidémie vyvolanej koronavírusom.



Ako informovala agentúra AFP, Ardernovej popularita dosiahla v posledných prieskumoch 60 percent a na Novom Zélande, ale aj v zahraničí, sa v tomto kontexte hovorí až o "Jacindamánii".



Premiérka však aj podľa analytikov veľmi dobre zvládla krízy, ktoré Nový Zéland postihli počas jej mandátu - ide napr. o teroristický útok na mešitu v meste Christchurch, sopečnú erupciu na Bielom ostrove či už spomínanú epidémiu a riešenie jej dôsledkov pre radových občanov i ekonomiku. Analytici u Ardernovej oceňujú nielen odbornosť a vecný prístup k riešeniu problémov, ale aj empatiu, ktorou si získala sympatie mnohých ľudí.



Táto 40-ročná charizmatická politička začala svoju predvolebnú kampaň prísľubom vyčleniť 311 miliónov novozélandských dolárov (174 miliónov eur) na podporu vzniku pracovných miest. Zdôraznila, že "veľké a malé podniky sú kľúčové pre naše hospodárske oživenie."



Zaviazala sa aj rozšíriť existujúce systémy zamestnávania s cieľom pomôcť zamestnávateľom prijímať ľudí, ktorým hrozí dlhodobá nezamestnanosť.



Volebný program labouristov si kladie za cieľ pomôcť aj nezamestnaným Novozélanďanom založiť začať podnikať, a to prostredníctvom rozšíreného programu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý poskytne ekvivalent minimálnej mzdy až na 30 hodín týždenne.



Ardernovej Labouristická strana je hlavným partnerom trojstrannej koaličnej vlády, ale ak si dokáže udržať podporu, akú jej pripisujú nedávne prieskumy verejnej mienky, kde bola neustále nad 50 percent, po voľbách by mohla vládnuť aj sama.



Parlamentné voľby na Novom Zélande sa budú konať 19. septembra.



Ardernovej hlavnou vyzývateľkou v nich bude konzervatívna politička, exministerka spravodlivosti Judith Collinsová, ktorá súčasnej premiérke vytýka nejasnú víziu pre budúcnosť krajiny i jej ekonomiku, vážne zasiahnutú dôsledkami koronakrízy.



Mnohí pozorovatelia však pochybujú o tom, že by Collinsová dokázala Ardernovú poraziť. Upozorňujú však na potenciál nacionalistov, ktorým by voličov mohli nahnať ekonomická neistota a rast nezamestnanosti.