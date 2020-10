Novozélandská Strana práce historicky zvíťazila, môže vládnuť sama

Wellington 17. októbra (TASR) - Po sčítaní všetkých hlasov v novozélandských parlamentných voľbách získala Strana práce premiérky Jacindy Ardernovej podporu 49,1 percenta voličov, a teda 64 zo 120 parlamentných kresiel. Stala sa tak od roku 1996 prvou stranou v krajine, ktorá môže vládnuť sama. Informoval o tom britský denník The Guardian a novozélandská volebná komisia.



"Nový Zéland v sobotu vyjadril Strane práce najväčšiu podporu za ostatných 50 rokov," reagovala na výsledky Ardernová počas príhovoru k svojim podporovateľom. Sľúbila, že jej strana bude slúžiť všetkým obyvateľom Nového Zélandu.



"Gratulujem k výsledku, ktorý je, podľa mňa, pre Stranu práce výborný. Bola to ťažká kampaň," povedala šéfka Národnej strany Nového Zélandu Judith Collinsová, ktorej strana získala 26,8 percenta hlasov, teda 35 kresiel, čo je jej najhorší výsledok za ostatných skoro 20 rokov.



Do parlamentu sa dostanú aj strana ACT New Zealand so ziskom ôsmich percent a Strana zelených so 7,6 percentami hlasov.



Protiprisťahovalecké zoskupenie Nový Zéland na prvom mieste (NZF) volilo len 2,7 percenta voličov, takže stratilo všetkých deväť kresiel, ktoré si vybojovalo v predchádzajúcich voľbách a zostane mimo parlamentu.



Jacinde Ardernovej k víťazstvu gratulovali okrem iných aj tibetský dalajláma, britský premiér Boris Johnson, britská tieňová ministerka vnútra Lisa Nandyová, šéf britských labouristov Keir Starmer a londýnsky starosta Sadiq Khan.



Strana práce dosiahla najlepší výsledok hocijakej strany v krajine od roku 1996, keď Nový Zéland zmenil svoj volebný systém zo systému relatívnej väčšiny na zmiešaný.



Ardernová (40) vo svojej kampani vyzdvihovala najmä úspešný boj svojej vlády s pandémiou vyvolanou novým koronavírusom. Pandémia je však len jednou z kríz, ktoré vypukli počas premiérkinho prvého funkčného obdobia. Ďalšou krízou boli napr. masakry v mešitách v meste Christchurch, v ktorých prišlo o život 51 ľudí - Ardernová aj v tejto situácii konala rozhodne a empaticky, komentuje AFP.



Nový Zéland aktuálne neregistruje komunitné šírenie koronavírusu a zaznamenali tam len 25 úmrtí na ochorenie COVID-19. Je navyše jednou z mála krajín, kde obyvatelia nemusia nosiť rúška či dodržiavať povinné odstupy.



Parlamentné voľby na Novom Zélande sa mali pôvodne konať 19. septembra. Ardernová ich však posunula na 17. októbra, aby sa jej vláda mohla sústrediť na zastavenie šírenia nákazy v Aucklande, druhom najväčšom meste krajiny.