Novozélandská vláda avizovala rýchlejšie znižovanie emisií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Wellington 31. októbra (TASR) - Nový Zéland zníži do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov o 50 percent, oznámila v nedeľu novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.Ako píše agentúra Reuters, táto ostrovná krajina oznámila svoje ambicióznejšie klimatické ciele len niekoľko hodín pred začiatkom klimatickej konferencie OSN v škótskom Glasgowe (COP26). Novozélandská vláda pôvodne plánovala znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 30 percent oproti hodnotám z roku 2005.uviedla Ardernová v spoločnom vyhlásení s ministrom pre klimatické zmeny Jamesom Shawom.dodala predsedkyňa vlády.ukončila Ardernová.Nový Zéland síce v porovnaní s väčšinou bohatých krajín vypúšťa málo skleníkových plynov, jeho emisie v prepočte na obyvateľa sú pomerne vysoké, približuje britský denník The Guardian. Miera rastu emisií tohto ostrovného štátu je zároveň jedna z najvyšších na svete. Emisie skleníkových plynov sa tu v období medzi 1990 a 2018 zvýšili o 57 percent, čo predstavuje druhý najväčší nárast spomedzi všetkých priemyselne vyspelých krajín.Shaw poznamenal, že nasledujúce desaťročie bude pre boj s klimatickými zmenami kľúčové.priblížil minister pre klimatické zmeny.Šesť rokov po prijatí Parížskej dohody bude medzinárodné spoločenstvo na COP26 v Glasgowe rokovať 31. októbra až 12. novembra o boji proti klimatickým zmenám.