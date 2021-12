Novozélandská vláda chce postupne úplne zakázať tabakové výrobky

Wellington 9. decembra (TASR) - Nový Zéland plánuje ako prvá krajina na svete úplne zakázať tabak, a to postupným zvyšovaním veku, od ktorého je možné si tabakové výrobky kúpiť, oznámila vo štvrtok námestníčka ministra zdravotníctva Ayesha Verrallová.



Ako píše agentúra AFP, avizované pravidlo znamená, že niektorí mladí ľudia si v tejto tichomorskej ostrovnej krajine nikdy nebudú môcť legálne kúpiť cigarety.



Nový Zéland momentálne zakazuje predaj tabakových výrobkov osobám pod 18 rokov – nové pravidlo navrhuje, aby sa táto hranica od roku 2027 každoročne zvýšila o jeden rok.



"Chceme zabezpečiť, aby ľudia nikdy nezačali fajčiť... ako budú starnúť, ani oni, ani budúce generácie si nikdy nebudú môcť legálne kúpiť tabak, pretože pravdou je, že neexistuje vek, kedy je fajčenie bezpečné," priblížila.



Rezort zdravotníctva chce tiež obmedziť predajné miesta tabakových výrobkov, ako aj maximálne povolené množstvo nikotínu v produktoch, s cieľom znížiť pravdepodobnosť, že sa od nich ľudia stanú závislí.



Novozélandská vláda je priekopníkom v obmedzovaní tabakových spoločností, pripomenula Verrallová. Propagáciu cigariet v športe zakázala už v roku 1990 a fajčenie v baroch v roku 2004.



Podľa súčasných údajov fajčí 13,5 percenta obyvateľov Nového Zéelandu, avšak v komunitách Maoriov a domorodých tichomorských ostrovanov je fajčiarov zhruba dvojnásobok.



Vláda vo Wellingtone plánuje znížiť do roku 2025 mieru fajčenia na päť percent, čo by zdravotníckemu systému podľa nej ušetrilo odhadom 5,5 miliardy novozélandských dolárov (3,3 miliardy eur).



"Fajčenie je stále hlavnou príčinou úmrtí na Novom Zélande, ktorým sa dá predísť, a je zodpovedné za jeden zo štyroch prípadov rakovín," zdôraznila Verrallová.



Avizované zmeny sú podľa novozélandskej pobočky nadnárodnej tabakovej korporácie British American Tobacco "nevyskúšané, nepreukázané a bez akéhokoľvek vedeckého dôkazu o svojej účinnosti".



"Kombinované dosahy (opatrení) sú fakticky postupnou prohibíciou, ktorá jednoducho vytlačí predaj (tabakových výrobkov) na čierny trh," uviedla korporácia vo vyhlásení.