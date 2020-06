Novozélandské mesto Hamilton odstránilo sochu kapitána Hamiltona

Wellington 12. júna (TASR) - Novozélandské mesto Hamilton odstránilo bronzovú sochu britského kapitána Johna Hamiltona, po ktorom je pomenované. O odstránenie požiadali domorodí Maoriovia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na piatkové oznámenie mestského zastupiteľstva.



Kapitán Hamilton bol vojenským veliteľom, ktorý počas novozélandských vojen v 19. storočí viedol eskadru britského námorníctva. Vojnu Briti viedli proti domorodým kmeňom a skončila sa zabratím rozsiahleho územia, ktoré pôvodne patrilo Maoriom.



Mestská rada sa obávala, že sochu poškodia výtržníci, ako sa to stalo v mnohých iných mestách na celom svete.



Primátorka Paula Southgateová uviedla, že mnohí ľudia považovali pamätník za osobne a kultúrne urážlivý.



"Nemôžeme ignorovať čo sa deje na celom svete, a ani by sme nemali. V čase, keď sa snažíme budovať toleranciu a porozumenie medzi kultúrami, si nemyslím, že (Hamiltonova) socha nám pomáha prekonávať rozdiely," vysvetlila Southgateová.



Maorijská strana, ktorá zastupuje záujmy domorodej menšiny, tento týždeň vyzvala vládu, aby identifikovala a odstránila sochy, pamätníky a názvy pripomínajúce koloniálne obdobie.



Odstraňovanie pamätníkov je súčasťou protestného hnutia, ktoré sa po zabití Afroameričana Georgea Floyda políciou v americkom meste Minneapolis rozšírilo do celého sveta.



Americké mestá už odstránili viacero sôch a monumentov z dôb občianskej vojny, ktoré sa spájali s generálmi či lídrami Konfederácie. Tá vo vojne bojovala za zachovanie otroctva.



Belgické mesto Antverpy odstránilo začiatkom tohto týždňa sochu kráľa Leopolda II., ktorý je symbolom koloniálnej vlády Belgicka v strednej Afrike.



Floyd zomrel 25. mája pri zásahu policajtov, keď ležal spútaný na zemi. Jeden z nich mu vyše osem minút kľačal na krku, hoci sa Floyd opakovane sťažoval, že nemôže dýchať.