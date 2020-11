Wellington 2. novembra (TASR) - Novozélandskej diplomacii bude po prvý raz šéfovať žena. Bude ňou Nanaia Mahutová, oznámila v pondelok tamojšia premiérka Jacinda Ardernová, keď predstavila svoj nový, "neuveriteľne rozmanitý" vládny kabinet.



Podľa agentúry DPA Mahutová (50), ktorá má na tvári tradičné maorijské tetovanie známe ako moko kauae, vyhlásila, že je to pre ňu "veľká pocta" a súčasť odkazu vzhľadom na to, že Nový Zéland ako prvá krajina na svete dala ženám právo voliť.



"Dúfam, že mnohé ženy maorijského a zmiešaného pôvodu na celom Novom Zélande to budú vnímať ako ďalšie posunutie limitov v oblastiach, ktoré sú pre nás priveľmi uzatvorené v súvislosti s profesionálnymi príležitosťami," uviedla Mahutová.



Ardernovej nový 20-členný kabinet zahŕňa osem žien, päť Maoriov a troch členov hnutia LGBT vrátane ministra financií a designovaného vicepremiéra Granta Robertsona.



"Toto je kabinet, ktorý je založený na cnosti a je zároveň nesmierne rozmanitý. Som naň hrdá," uviedla 40-ročná Ardernová.



Nasledujúce tri roky budú pre krajinu vzhľadom na pokračujúcu koronavírusovú krízu náročné, avšak skúsení ministri zabezpečia ekonomické uzdravenie, ako aj účinné riešenie pandémie, povedala staronová ministerská predsedníčka. "Som nadšená z tohto tímu, ktorý prináša skúsenosť priamo z praxe, ako aj z politiky. Jeho členovia tiež predstavujú obnovu," skonštatovala premiérka.



Stredoľavicová líderka zreorganizovala ministerskú zostavu po drvivom víťazstve vo voľbách, ktoré sa konali 17. októbra. Novinkou je funkcia ministra pre otázky pandémie COVID-19, ktorú bude zastávať bývalý minister zdravotníctva Chris Hipkins.



Premiérka vysvetlila, že novozriadené ministerstvo mu umožní lepšie sa zameriavať na záležitosti ako kontrola hraníc alebo organizovanie izolácie bez toho, aby sa musel zaoberať širšími zdravotníckymi otázkami.



Hoci Ardernová si vo voľbách zabezpečila absolútnu väčšinu, čo znamená, že jej Novozélandská strana práce (NZLP) môže vládnuť sama, vymenovala i dvoch zákonodarcov zo strany Zelených za rezortných šéfov dvoch ministerstiev mimo kabinet.



James Shaw sa stane ministrom pre klimatické zmeny, kým Marama Davidsonová bude riadiť portfólio zameriavajúce sa na prevenciu rodinného a sexuálneho násilia, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Nová novozélandská vláda zloží slávnostný sľub v piatok 6. novembra.