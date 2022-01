Novozélandská novinárka žiadala o pomoc Taliban

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Wellington 31. januára (TASR) - Nový Zéland obhajoval svoje hraničné kontroly po tom, ako tehotná novinárka oznámila, že sa musela so žiadosťou o pomoc obrátiť na afganské militantné hnutie Taliban, pretože novozélandské úrady jej neumožnili návrat domov. Informovali o tom v pondelok stanica BBC a denník The Guardian.Novinárka Charlotte Bellisová pre denník New Zealand Herald v piatok napísala, že novozélandská vláda týždeň predtým zamietla jej žiadosť o návrat do vlasti s cieľom porodiť. Termín pôrodu má byť v máji tohto roka.Bellisová a jej partner, belgický fotoreportér, minulý rok spravodajsky pokrývali sťahovanie amerických vojakov z Afganistanu. Do tejto krajiny boli vyslaní z Kataru, kam sa v septembri minulého roka vrátili.Bellisová neskôr podľa svojich slov zistila, že je tehotná. Sexuálny styk mimo manželského zväzku je však v Katare zakázaný, pripomína The Guardian.Novinárka sa so svojím partnerom vrátila do jeho rodnej krajiny, Belgicka. Podľa svojich vyjadrení tam však dlho zostať nemohla, pretože nemá belgické občianstvo. Obaja partneri mali platné víza len pre Afganistan. Novinárka preto požiadala o pomoc afganské militantné hnutie Taliban.Kontakty z prostredia Talibanu jej podľa jej vyjadrení umožnili zostať v Kábule a ponúkli jej pomoc.Novozélandský minister Chris Hipkins, zodpovedný za boj proti pandémii, povedal, že jeho krajina má opatrenia pre ľudí v, medzi ktorých patrí i novinárka.Nový Zéland v súčasnosti svojim občanom a osobám s trvalým pobytom vstup do krajiny povoľuje, musia však absolvovať desaťdňovú karanténu v hoteloch, píše BBC. Dopyt po takýchto karanténnych zariadeniach je však vysoký a počet miest je obmedzený. Mnohým obyvateľom Nového Zélandu preto návrat neumožnili.Novozélandské opatrenia podľa Hipkinsa obyvateľom krajinya pomáhali zdravotníckemu systému krajiny. Novozélandské úrady podľa jeho slov Bellisovú vyzvali, aby opätovne požiadala o udelenie víz v rámci inej kategórie pre mimoriadne situácie.Bellisová uviedla, že azyl jej po zverejnení svojho príbehu ponúkla aj ďalšia krajina. Jej príbeh však kritizovali ľudskoprávni aktivisti i samotní Afganci, píše BBC.Novinárka sa v piatok (28. januára) nachádzala v Afganistane.