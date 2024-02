Novozélandskí striptéri žiadali pred parlamentom lepšiu právnu ochranu

Wellington 1. februára (TASR) - Desiatky tanečníkov a tanečníčok striptízových klubov na Novom Zélande sa vo štvrtok pred budovou parlamentu zišli na demonštrácii, na ktorej sa domáhali posilnenia práv zamestnancov v zábavnom priemysle pre dospelých i rozsiahlych reforiem v tomto sektore.



Hovorkyňa protestujúcich pre agentúru AFP uviedla, že tanečníci chcú lepšiu právnu ochranu pred niektorými zamestnávateľmi i právo kolektívne vyjednávať o lepších platoch a pracovných podmienkach.



AFP objasnila, že tanečníci striptízových klubov na Novom Zélande sú zamestnaní ako nezávislí poskytovatelia služieb. Teoreticky sa tak môžu rozhodnúť, kedy budú tancovať a za koľko peňazí. V skutočnosti si však podmienky často diktujú majitelia klubov - práve oni rozhodujú o mzdových sadzbách alebo vyrubujú pokuty, ak tanečníci pre chorobu zrušia účinkovanie.



Keďže neexistuje žiadna regulácia o tom, ako môžu kluby zaobchádzať s takýmito zamestnancami, vo veľkom ich vykorisťujú, upozornila hovorkyňa štrajkujúcich tanečníkov.



Tanečnica Pole Dance v rozhovore pre AFP uviedla, že je "životne dôležité", aby vláda zlepšila práva pracovníkov v oblasti zábavy pre dospelých.



Pripomenula, že v tomto segmente pracujú najmä ženy. "Sme osamelí rodičia. So zdravotnými problémami. Sme marginalizovaní a pritom sa len snažíme zarobiť si na život," uviedla 27-ročná žena vystupujúca pod pseudonymom Vixen Temple.



Dodala, že "je frustrujúce musieť neustále bojovať nielen so stigmou, ale aj s vykorisťovaním zo strany manažmentu" klubov.



Demonštranti vyjadrili nádej, že ich akcia a petícia adresovaná poslancom nakoniec povedie k novej legislatíve. V parlamente už má podporu časti z nich.



Poslanec Strany zelených Ricardo Menendez March pre AFP uviedol, že nové zákony by mohli chrániť aj práva iných nezávisle podnikajúcich osôb na Novom Zélande - od vodičov taxislužby Uber až po hercov.



"Boj, ktorý vedú striptérky, bude prínosom pre ľudí z celého radu sektorov, nielen pre ne," dodal poslanec.