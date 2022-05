Novozélandskí vojaci budú cvičiť Ukrajincov používať húfnice

Wellington 23. mája (TASR) - Nový Zéland vyšle do Británie 30 vojakov, ktorí budú učiť 230 príslušníkov ukrajinskej armády používať húfnice. V pondelok to oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Novozélandskí vojaci budú svojich ukrajinských kolegov cvičiť v používaní ľahkého poľného dela typu L119 kalibru 105 milimetrov. Podľa Ardernovej ide o ďalší spôsob, akým Nový Zéland podporí Ukrajinu v jej boji proti ruskej vojenskej agresii.



"Jasne sme sa vyjadrili, že ruský útok na Ukrajinu – takýto do očí bijúci útok na nevinné životy a suverenitu samostatného štátu – je nesprávny. Našou odpoveďou je nielen odsúdenie Ruska, ale aj praktická pomoc Ukrajine," uviedla premiérka Ardernová, ktorá pripomenula, že Nový Zéland už poskytol Kyjevu rôzne formy vojenskej, humanitárnej či právnej pomoci.



Dodala, že novozélandskí vojenskí inštruktori zostanú v Británii do konca júla. Podľa jej slov však ani jeden z vyslaných príslušníkov novozélandských ozbrojených síl, ktorí sa zúčastnia na tejto výcvikovej misii, nevstúpi na územie Ukrajiny.