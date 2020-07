Novozélandský minister zdravotníctva David Clark odstúpil z funkcie

Wellington 2. júla (TASR) - Novozélandský minister zdravotníctva David Clark vo štvrtok odstúpil z funkcie v súvislosti s nedávnymi pochybeniami pri postupe vlády počas pandémie ochorenia COVID-19 i v súvislosti so svojimi osobnými chybami, informovala agentúra Reuters.



Clarkovi je podľa jeho slov jasné, že jeho ďalšie pôsobenie vo funkcii by malo rušivý vplyv na postup vlády v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Clark vo funkcii ministra zdravotníctva pôsobil od októbra 2017.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová podľa Clarka ministrovu rezignáciu prijala.



Ardernová podľa svojich slov Clarkovho nástupcu vyberie po septembrových parlamentných voľbách, uvádza na svojej webovej stránke denník The Guardian. Vedením ministerstva zdravotníctva dočasne poverila ministra školstva Chrisa Hipkinsa.



Nový Zéland zaznamenal 1528 prípadov nákazy ochorením COVID-19 a 22 úmrtí.